Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“У нас сейчас просто нет времени на вопрос: “Кто виноват?”. Мы должны ответить на вопрос о том, что делать. Есть ряд вызовов, за решение которых необходимо будет браться срочно”, — сказал он.

Говоря о том, какие задачи будут приоритетными для него на посту премьер-министра, Шмыгаль отметил, в частности, пересмотр бюджета на текущий год и зарплат министров и топ-чиновников.

“Я считаю, что нам будет необходимо пересмотреть бюджет на 2020 год. Особенно в вопросе увеличения выплат и пенсий. Есть траты, которые мы должны уменьшить. Речь идет о зарплатах и премиях чиновников, в том числе — министров нового правительства, членов ряда наблюдательных советов и других чиновников”, — сказал он.

Еще одним важным вопросом Шмыгаль назвал погашение задолженности перед украинскими шахтерами.

Кроме того, Шмыгаль уверяет, что правительство активизирует работу, направленную на борьбу с коронавирусом COVID-19 в стране.

“Серьезным вызовом является угроза коронавируса. Первый случай уже зафиксирован в Украине. Считаю, что тут правительство должно работать в двух направлениях — медобеспечение для выявления и лечения вируса … и повышение информированности населения”, — отметил он.

Помимо этого, Шмыгаль отметил, что укрепление гривны, которое наблюдалось в последние месяцы “ударило по экспорту, но не сказалось на благосостоянии обычных украинцев”. Он выразил мнение, что новое правительство должно сосредоточиться на том, чтобы украинцы почувствовали экономический рост.

“Правительство должно усилить экономический блок. Об этом неоднократно упоминалось в последние дни, он должен обеспечить не только рост промышленности и аграрного сектора, что важно, и чувство этого роста у каждого украинца”, — добавил политик.

Что касается тех реформ и проектов, которые начало правительство Гончарука, они будут продолжены.

“Мы сохраним и будем развивать те реформы и проекты, которые уже начали реализовываться”, — сказал он.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о реформе децентрализации, программе “Большое строительство”, доступных кредитах для малого и среднего бизнеса, ипотечных кредитах для населения и цифровизации (диджитализации) государственных процессов.