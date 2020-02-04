Об этом сообщает корреспондент #Букв.

За проект постановления № 2768 проголосовали 278 нардепов (232 – от “Слуги народа”, 18 – от группы “За будущее”, 17 – от группы “Доверие”, 11 внефракционных).

“Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины – министром развития общин и территорий Украины”, – говорится в тексте документа.

Перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук призвал нардепов поддержать кандидатуру Шмыгаля.

“Фокус этого министерства сейчас важно направить на вопрос децентрализации. Мы в течение 5 месяцев тесно сотрудничали с председателями ОГА. Было множество задач. И во время их выполнения лучше всего проявил себя Денис Шмыгаль. Я прошу его назначить на позицию вице-премьер-министра – министра развития общин. Почему? Потому что этот человек прекрасно понимает, как работает регион. Он прекрасный менеджер. Фокус работы министерства в этом году смещается на децентрализацию”, – отметил Гончарук.

Он также заверил, что не будет забыта и реформа строительной сферы, которую начала Алена Бабак, уволенная сегодня с поста министра развития общин.

Денис Шмыгаль, в свою очередь, заверил, что продолжит начатые реформы: строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и децентрализации, которая “нуждается в завершении в этом году”.

После голосования ВР Шмыгаль принес присягу.

Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Он учился во Львовской политехнике, которую закончил в 1997 году.

Шмыгаль работал на производственных предприятиях Львовской области, возглавлял инвестиционные компании, занимал руководящие должности. Так, он работал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской облгосадминистрации (2009-2011 гг.), заместителем областного управления Фискальной службы, вице-президентом компании “Львовхолод”.

В 2014 году Шмыгаль баллотировался в Верховную Раду от избирательного округа № 121 (Львовская область) как самовыдвиженец. На время выборов он был заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.

В январе 2018 года Денис Шмыгаль стал руководителем Бурштынской ТЭС, которая принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова.

С августа 2019 года Шмыгаль занимал пост главы Ивано-Франковской областной госадминистрации.