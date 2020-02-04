Об этом сообщает корреспондент #Букв.
За проект постановления № 2768 проголосовали 278 нардепов (232 – от “Слуги народа”, 18 – от группы “За будущее”, 17 – от группы “Доверие”, 11 внефракционных).
“Назначить Шмыгаля Дениса Анатольевича вице-премьер-министром Украины – министром развития общин и территорий Украины”, – говорится в тексте документа.
Перед голосованием премьер-министр Алексей Гончарук призвал нардепов поддержать кандидатуру Шмыгаля.
“Фокус этого министерства сейчас важно направить на вопрос децентрализации. Мы в течение 5 месяцев тесно сотрудничали с председателями ОГА. Было множество задач. И во время их выполнения лучше всего проявил себя Денис Шмыгаль. Я прошу его назначить на позицию вице-премьер-министра – министра развития общин. Почему? Потому что этот человек прекрасно понимает, как работает регион. Он прекрасный менеджер. Фокус работы министерства в этом году смещается на децентрализацию”, – отметил Гончарук.
Он также заверил, что не будет забыта и реформа строительной сферы, которую начала Алена Бабак, уволенная сегодня с поста министра развития общин.
Денис Шмыгаль, в свою очередь, заверил, что продолжит начатые реформы: строительной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства и децентрализации, которая “нуждается в завершении в этом году”.
После голосования ВР Шмыгаль принес присягу.
Денис Шмыгаль родился в 1975 году во Львове. Он учился во Львовской политехнике, которую закончил в 1997 году.
Шмыгаль работал на производственных предприятиях Львовской области, возглавлял инвестиционные компании, занимал руководящие должности. Так, он работал руководителем департамента экономики, инвестиций, промышленности и торговли Львовской облгосадминистрации (2009-2011 гг.), заместителем областного управления Фискальной службы, вице-президентом компании “Львовхолод”.
В 2014 году Шмыгаль баллотировался в Верховную Раду от избирательного округа № 121 (Львовская область) как самовыдвиженец. На время выборов он был заместителем начальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.
В январе 2018 года Денис Шмыгаль стал руководителем Бурштынской ТЭС, которая принадлежит компании ДТЭК Рината Ахметова.
С августа 2019 года Шмыгаль занимал пост главы Ивано-Франковской областной госадминистрации.
- Верховная Рада Украины поддержала сегодня увольнение Алены Бабак с должности министра развития общин и территорий Украины.
- Отставка министра развития регионов Алены Бабак связана с борьбой за контроль над Государственной архитекторно-строительной инспекцией. Об этом говорится в статье #Букв “Как при Зеленском на строительные схемы вернулись смотрящие Януковича”.