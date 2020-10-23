Она сообщила, что такие мониторинги уже проводились в 2019 году во время президентских и парламентских выборов. Тогда было проверено около 400 участков, и 60 % из них оказались не приспособленными для голосования маломобильных групп населения.

Уполномоченная уточнила, что тогда наибольший показатель нарушений был выявлен в Винницкой, Львовской, Тернопольской, Черкасской областях и в городе Киеве. По результатам проверок были направлены письма реагирования в соответствующие органы власти. И добавила, что местные органы исполнительной власти сообщили об устранении указанных нарушений на конкретных избирательных участках.

“В этом году мы снова обратились к губернаторам и руководителям органов местного самоуправления, чтобы они проверили все участки на предмет доступности. А с 19 по 22 октября Офис Уполномоченного проверил архитектурную доступность на 881 участке и обнаружил, что только 1,1 % участков, соответствует критериям доступности. Частично доступными являются – 10,4 %, полностью недоступными остаются 88,5 % участков. Визиты к избирательным участкам осуществлялись с привлечением общественных мониторов, среди которых были лица с инвалидностью. Проверялись территория, прилегающая к избирательному участку, вход в здание, где размещен избирательный участок, и помещение самого участка”, – отметила омбудсман.

Она подчеркнула, что по регионам самая худшая ситуация в Сумской, Киевской, Одесской, Николаевской, Волынской, Закарпатской, Львовской, Черкасской и Кировоградской областях. На Востоке ситуация лучше, в Луганской области 25 % участков является условно доступными. Самый высокий показатель условной доступности зафиксирован в Полтавской области, он составляет 50 %.

Людмила Денисова поблагодарила Черниговскую ОГА, которая тщательно проверила все участки и предоставила содержательный анализ, у них 67 % участков не соответствуют критериям доступности. И сейчас там нарабатывают план действий, чтобы исправить ситуацию.

“В Киеве только 7 % доступных участков, а почти 83 % остаются недоступными. Здесь вообще произошла странная ситуация. Мониторинг архитектурной доступности участков проводился, кроме нашего офиса, также Комитетом доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. И хотя мониторинг осуществлялся при одинаковой форме отчетности, в результатах данных по городу Киеву есть существенное отличие. Отчеты, составленные работниками моего офиса констатируют недоступность участков, а отчеты Комиссии свидетельствуют преимущественно 100 % их доступность”, – отметила Уполномоченная.

Она привела примеры по конкретным участкам, которые упомянутая Комиссия, а также сайт ЦИК указывают как доступные. И продемонстрировала фото, на которых видно, что участки не соответствуют таким требованиям.

“Подводя итоги проведенного мониторинга, отмечаю, что органами местной власти не были приняты все необходимые меры для обеспечения доступности избирательного участка лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. В частности, на большинстве избирательных участков повторно зафиксирован ряд нарушений архитектурной доступности, препятствующие реализации конституционного права на волеизъявление”, – резюмировала Людмила Денисова.

Уполномоченная также сообщила, что Офис Уполномоченного будет проводить мониторинг уже соблюдения избирательных прав граждан 25 октября 2020 года с 8 до 20 часов во всех регионах страны. И подчеркнула, что в случае нарушения Ваших избирательных прав нужно обращаться на горячую линию Уполномоченного ВРУ по правам человека по номеру 0800 50 17 20.