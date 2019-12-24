Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отреагировала на изменение приговора крымским татарам по делу "Хизб ут-Тахрир".

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“Верховный суд России оставил за решеткой граждан Украины, незаконно осужденных крымских татар Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Исмаилова Рустема, Джемаденова Емиля и Салединова Айдера. Из-за этого призываю международное сообщество продолжать давление на РФ, чтобы добиться отмены незаконных решений судов и вернуть домой удерживаемых граждан Украины, которые до сих пор незаконно удерживаются на территории временно оккупированного Крыма и РФ”, – пишет она.

Напомним, что российский суд в Москве на 6 месяцев уменьшил тюремные сроки фигурантам дела “Хизб ут-Тахрир”.