Об этом она написала на своей странице в Facebook.
“Верховный суд России оставил за решеткой граждан Украины, незаконно осужденных крымских татар Абдуллаева Теймура, Абдуллаева Узеира, Исмаилова Рустема, Джемаденова Емиля и Салединова Айдера. Из-за этого призываю международное сообщество продолжать давление на РФ, чтобы добиться отмены незаконных решений судов и вернуть домой удерживаемых граждан Украины, которые до сих пор незаконно удерживаются на территории временно оккупированного Крыма и РФ”, – пишет она.
Напомним, что российский суд в Москве на 6 месяцев уменьшил тюремные сроки фигурантам дела “Хизб ут-Тахрир”.
- Ранее Людмила Денисова заявила, что состояние здоровья четырех украинских политзаключенных, которых оккупационные власти Крыма подозревают в причастности к религиозной организации “Хизб ут-Тахрир”, ухудшилось.
- В октябре 2017 российские силовики арестовали в аннексированном Бахчисарае местных жителей — Тимура Ибрагимова, Марлена Асанова, Мемета Белялова, Сейрана Салиев, Сервера Зекерьяева и Эрнеста Аметова. Вместе с тем, 21 мая 2018 года в Крыму также задержали координаторов объединения “Крымская солидарность” Сервера Мустафаева и Эдема Смаилов.
- Всем задержанным инкриминируется участие в запрещенной в России организации “Хизб ут-Тахрир”, они находятся под стражей до 13 февраля 2020 года. Адвокаты и правозащитники уверены, что преследование крымских татар имеет и религиозную подоплеку.