Об этом она сообщила в Facebook.

“Сегодня обратилась в Конституционный суд Украины с конституционным представлением о признании неконституционными отдельных положений законов Украины касающихся сферы здравоохранения, оказания медицинских услуг населению, вопросов ликвидации и реорганизации учреждений здравоохранения в условиях реализации медицинской реформы и преодоления пандемии COVID-19 “, – написала Денисова.

Она заявила, что новым вызовом для Украины стала борьба с пандемией COVID-19, но большинство государственных органов и служб оказались неготовыми ни организационно, ни юридически и даже психологически к этому.

“Сложностей в противодействии болезни добавили и определенные законодательные изменения, а также начатая в 2017 году медицинская реформа, которая проходит одновременно с реформами децентрализации и административно-территориального устройства. Хотя в целом введенные как парламентом, так и правительством государства ограничительные меры по преодолению инфекционной болезни имеют оправданную цель – сохранение жизни и здоровья человека”, – отметила Денисова.

Она считает: “Основы законодательства Украины о здравоохранении”, законы Украины “О защите населения от инфекционных болезней”, “Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения” также оказались не приспособленными к возникшей угрозе здоровью. По ее словам, об этом свидетельствуют как внесенные в некоторые из них в течение марта-мая 2020 изменения и дополнения, так и принятые другие законы и правовые акты.

“Таким образом, возникла ситуация, при которой начатая медицинская реформа с последующим установлением на законодательном и подзаконном уровнях в некоторых случаях несоизмерима с целью и средствами достижения – противоэпидемическими мерами, привели к нарушениям и ограничениям конституционных прав и свобод человека и гражданина, свидетельством чего являются многочисленные обращения граждан ко мне, как к уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека”, – написала Денисова.

По ее словам, в обращениях затрагивались вопросы относительно неконституционности вводимой медицинской реформы, глупости, несоизмеримости цели и мер, которые пыталось ввести правительство для преодоления пандемии COVID-19, о неконституционности отдельных положений законов Украины, соответствующих постановлений Кабинета Министров Украины.

“Конституционные принципы, на которых базируется осуществление прав и свобод человека и гражданина в Украине, включая и право на охрану здоровья, предусматривают правовые гарантии, правовую определенность и связанную с ними предсказуемость законодательной политики в сфере здравоохранения, необходимые для того, чтобы участники соответствующих правоотношений могли быть уверены в своих законных ожиданиях, которые реализуют право, его содержание и объем”, – добавила Денисова.

Она обратила внимание, что в статье 49 Конституции Украины закреплены основополагающие принципы о праве каждого на охрану здоровья, медицинскую помощь и медицинское страхование, а здравоохранение обеспечивается государственным финансированием соответствующих социально-экономических, медико-санитарных и оздоровительно-профилактических программ.