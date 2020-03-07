Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что в список на обмен с Россией включили 86 незаконно заключенных крымских татар.

Об этом она сказала в интервью информагентству “Укринформ”.

По ее словам, список, который формируется в Офисе омбудсмена состоит из 115 человек, граждан Украины, которые находятся сегодня в местах несвободы на территории Российской Федерации и в оккупированного Крыма. А также тех граждан, которые были приговорены к условно-досрочному наказанию, но находятся они в Крыму и не могут оттуда уехать.

“В нем (списке, – ред.) 86 крымских татар, в том числе и те, кто находится на различных стадиях уголовного преследования: или только осужденные и те, которые отбывают наказание, или же граждане, которые отбывают наказание и находятся в ограничительных условиях”, – сказала Денисова.

Она добавила, что также есть граждане Украины, которые находятся на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.