Об этом сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По словам омбудсмена, к такому исходу привели антисанитарные условия в камере СИЗО, куда был незаконно помещен Абдулгазиев.

“Санитарное состояние общей камеры “ФКУ СИЗО №1 УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю”, где находился гражданин Украины, не соответствует установленным нормам. Помещение кишит клопами и блохами. В результате укусов насекомых, у Тофика Абдулгазиева образовались гнойные раны и произошло заражение крови”, — сообщила Денисова.

Согласно информации омбудсмена, вопреки нормам международного права медицинская помощь заключенному не оказывается.

“Несмотря на ухудшение состояния здоровья, он не получает надлежащей медицинской помощи. Сейчас наш согражданин помещен в “Крымскую республиканскую клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н.И. Балабана. Указанное противоречит гарантированным нормам статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пунктов 10, 22 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными от 30.08.1955, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН”, — добавила она.

В связи с этим Денисова обратилась к Уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой “принять безотлагательные меры для восстановления прав гражданина Украины, а именно содействие в обеспечении надлежащих условий содержания, проведении полного медицинского обследования и оказания квалифицированной медицинской помощи”.

Отметим, Тофик Абдулгазиев был незаконного задержан силовиками РФ в марте 2019. В отношении него продолжается предварительное следствие по делу “Хизб ут-Тахрир”, которую в России считают террористической организацией.