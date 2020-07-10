Народный депутат Украины Анна Скороход (группа "Партия "За майбутне") обвинила в проплаченности защитника Донецкого аэропорта и депутата Николаевского горсовета Сергея Танасова.

Так, во время посещения Николаевского судоремонтного завода “Океан” депутат ВР Скороход обвинила Сергея Танасова в том, что его спонсируют владельцы предприятия.

Перепалка между депутатами Верховной Рады и местного совета произошла во время осмотра цехов предприятия 9 июля.

В конце мая Анна Скороход разместила в своем Telegram-канале информацию о якобы “распиле” предприятия. А еще позже выступила с предложением национализировать предприятие, которое было продано Фондом госимущества еще в 2001 году и с тех пор сменило пятерых владельцев.

Нынешние собственники судостроительного и судоремонтного завода “Океан” Василий и Николай Капацыны купили предприятие в 2018-м году после процедуры банкротства с выплатой задолженности по заработной плате на 100 млн гривен.

После наложения ареста Генпрокуратурой в январе 2020 года и начала активной информационной кампании против “Океана” предприятие потеряло несколько зарубежных заказов.

В июне на заводе побывала группа николаевских депутатов во главе с Давидом Арахамией. Депутаты заявили, что убедились в недостоверности обвинения в “распиле” завода.

Позицию собственников поддерживают депутаты местного совета. В 2019-м году завод “Океан” заплатил 45 млн грн налогов в бюджет Николаева. Из-за ареста предприятия работы по нескольким иностранным контрактам прекращены. Депутат местного совета Сергей Танасов, участник боевых действий и один из защитников Донецкого аэропорта, высказал претензии Анне Скороход, на что она обвинила его в проплаченности: “Мне официально ваши ребята-АТОшники говорили, что вас спонсируют”.

Как пишет “Цензор.нет”, Танасов находился в ДАПе во время самых горячих боев. Он получил ранение в голову в 2014-м. Почти неделю “воевал” с контузией. Когда его подразделение покинуло ДАП, провел два месяца в госпитале и на реабилитации.

Давид Арахамия присутствовал при перепалке и пытался примирить стороны. Это был уже второй визит депутатов на завод за три недели.

Позже Скороход извинилась перед Танасовым, объяснив свой выпад тем, что якобы у нее есть информация о том, что Капацыны спонсируют ветеранскую организацию. Но потом признала, что Сергей Танасов к ней не имеет отношения.

Стоит отметить, что арест на целостный имущественный комплекс завода “Океан” наложил судья Печерского районного суда Киева Сергей Вовк.

Нынешний владелец предприятия Василий Капацына называет арест, наложенный по ходатайству прокуратуры на основании показаний лишь одного человека – Игоря Игнатова – попыткой рейдерского захвата, инициатором которого являются бывшие собственники, которые довели завод до банкротства.

“Гражданин Украины Игорь Игнатов представляет интересы Юсуфова (бывший член совета директоров российского “Газпрома” Игорь Юсуфов, – ред.). И я готов дать показания в центральном офисе СБУ, более того, я об этом говорил после покупки завода: Игнатов работает на Федеральную службу безопасности России”, – сказал Капацына.

По его мнению, арест ЦИК “Океана” – часть спецоперации Юсуфова совместно с ФСБ России, направленной на то, чтобы не дать Украине восстановить судостроительные мощности.