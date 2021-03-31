Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации.

Согласно документу, Саид приобрел льва или получил в подарок четыре года назад – в 2017 году. Животное задекларировано в категории “Ценное движимое имущество”. Стоимость льва депутат не указал.

Саид часто демонстрирует животное в соцсетях, берет на прогулки по городу, возит в машине.

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Фото: facebook.com/said.jawid.549

Кроме льва, Саид задекларировал автомобиль Bentley Continental 2006 года, три квартиры, два жилых дома, землю в Харькове и нежилые объекты в Харькове и Одессе.

Джавид Саид – президент общественной организации “Союз афганцев Украины”. В 2020 году был избран в Харьковский городской совет от партии ОПЗЖ. До этого занимал должность советника Харьковского городского главы Геннадия Кернеса по вопросам национальных меньшинств.

  • Ранее сообщалось, что заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал храм, находящийся в Черкасской области.