Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации.
Согласно документу, Саид приобрел льва или получил в подарок четыре года назад – в 2017 году. Животное задекларировано в категории “Ценное движимое имущество”. Стоимость льва депутат не указал.
Саид часто демонстрирует животное в соцсетях, берет на прогулки по городу, возит в машине.
Кроме льва, Саид задекларировал автомобиль Bentley Continental 2006 года, три квартиры, два жилых дома, землю в Харькове и нежилые объекты в Харькове и Одессе.
Джавид Саид – президент общественной организации “Союз афганцев Украины”. В 2020 году был избран в Харьковский городской совет от партии ОПЗЖ. До этого занимал должность советника Харьковского городского главы Геннадия Кернеса по вопросам национальных меньшинств.
- Ранее сообщалось, что заместитель главы Конституционного суда Сергей Головатый задекларировал храм, находящийся в Черкасской области.