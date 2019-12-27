Депутат Херсонского городского совета Михаил Линецкий призвал не сравнивать всех россиян с Владимиром Путиным.

Об этом сообщает местное издание “Мост”.

Уточняется, что дискуссия казалась заявлений Путина о том, что украинское Причерноморье является “исконно русскими землями”.

“Говорить, что Россия – общемировое зло? Я с такой формулировкой не согласен”. – сказал депутат.

Помимо того, Линецкий заявил, что в России проживает много порядочных людей.

“Россия – это не только Путин. Это Солженицын и Сахаров”, – считает он.

Отмечается, что в конечном итоге депутат все-таки проголосовал за обращение горсовета по поводу заявлений президента РФ Владимира Путина.