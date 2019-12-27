Об этом сообщает местное издание “Мост”.
Уточняется, что дискуссия казалась заявлений Путина о том, что украинское Причерноморье является “исконно русскими землями”.
“Говорить, что Россия – общемировое зло? Я с такой формулировкой не согласен”. – сказал депутат.
Помимо того, Линецкий заявил, что в России проживает много порядочных людей.
“Россия – это не только Путин. Это Солженицын и Сахаров”, – считает он.
Отмечается, что в конечном итоге депутат все-таки проголосовал за обращение горсовета по поводу заявлений президента РФ Владимира Путина.
- На ежегодной пресс-конференции Путина, которая состоялась на прошлой неделе, корреспондент Би-би-си спросила президента, когда он признает родство с Катериной Тихоновой и старшей дочерью Марией Воронцовой. Отвечая на вопрос, Путин подробно рассказал о бизнесах “обеих женщин”, однако не подтвердил и не опроверг родство с ними.