Депутат Киевсовета, предприниматель-ресторатор Сергей Гусовский будет баллотироваться в мэры Киева от партии "За будущее".

Соответствующее заявление прозвучало сегодня на съезде партии.

“Меня спрашивают: а действительно ли возможно подвинуть лидера “кличковцев”? Ответ прост: можно и нужно. И первым шагом на этом пути будет мой персональный и наш с вами совместный выход во второй тур мэрских выборов. Я искренне верю в сознательный выбор киевлян”, — отметил Гусовский.

(На видео – с 1 часа 10 мин.)

Факт выдвижения Гусовского подтвердил в комментарии журналистам и лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

“Я убежден, что будем участвовать во втором туре и посмотрим – или Виталий Кличко, или Сергей Гусовский”, – отметил Палица, которого цитирует агентство УНИАН.

Он также сообщил, что партия будет выдвигать кандидатов в мэры Ровно, Полтавы, Луцка, Запорожья и Белой Церкви.

По словам Палицы, в Одессе кандидатом от партии на должность городского головы будет врач Сергей Калинчук.

Говоря о возможном кандидате в мэры Львова, Палица заявил, что по указанному городу “идет еще дискуссия”.

Также он сообщил, что в Луцке партию будет представлять на посту мэра Игорь Полищук.

Стоит отметить, что Гусовский является сегодня депутатом Киевского городского совета и избирался в его состав по списку партии “ВО “Самопомич”. До сентября 2018 года он был председателем фракции “Самопомочи” в Киевсовете.

В сентябре 2018 года, из-за скандала с выделением земли семье однопартийца, Гусовского и еще троих депутатов исключили из партии. Тогда Гусовский и еще ряд депутатов вышли из фракции в Киевсовете и создали депутатскую группу “Киевская команда”, которую он и возглавил.

В 2015 году Гусовский баллотировался на должность мэра Киева, набрав 7,7 % голосов.

Что известно о партии “За будущее”

29 августа 2019 года в Верховной Раде была создана депутатская группа “За будущее” (“За майбтне”).Тогда в нее вошли 23 нардепа. Ее членом является и Игорь Палица.

В мае 2020 года было объявлено создании одноименной партии “За будущее” во главе с Игорем Палицой, которого называют соратником олигарха Игоря Коломойского. В партию вошли и другие нардепы из депутатской группы.

Палица был председателем правления компании “Нефтехимик Прикарпатья”, а также председателем правления “Укрнафты” (их связывают с бизнес-группой “Приват”, которую возглавляет Коломойский).

Кроме того, Палица был членом президиума партии УКРОП. В 2016 году на съезде Коломойский стал членом партии УКРОП, а также возглавил комиссию партийного контроля.