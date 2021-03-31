Депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности" Виктор Кононенко еще с прошлого четверга обнаружил слежку за собой.

Об этом Виктор Кононенко рассказал в комментарии #Буквам.

“С четверга прошлой недели, 25 марта, фиксирую за собой слежку двумя лицами, одним автомобилем с несуществующими номерами, который меня плотно водил два дня, а потом изучал ситуацию вокруг дома и фиксировал мои передвижения. Из того, что это два человека, не меняются, это один автомобиль, я сделал вывод, что за мной ведется слежка … Несколько раз я им показал, что вижу их, а именно поехал с ними покататься – сделал большой круг: Гедройца, Большая Васильковская, Деловая, Антоновича”, – сказал Кононенко.

Депутат отметил, что наблюдение велось довольно непрофессионально.

“За годы своей службы я криминалитетом не интересовался, бизнесом сейчас не занимаюсь, состояния не имею, поэтому я сделал вывод, что это российские диверсанты, которые пришли за мной, как когда-то приходили за моими коллегами”, – сказал Виктор Кононенко.

“На пятый день их слежки я утром выехал, они меня зафиксировали, но за мной не поехали. После обеда они так же меня зафиксировали, но опять не поехали за мной. Я понял, что они уже изучили мой режим дня, поэтому сейчас работают по моей семье, или по парковке, чтобы подложить взрывное устройство”, – отметил Кононенко.

Когда удалось подойти к тем мужчинам, которые вели слежку, то один из них показал удостоверение работника Национальной полиции: “Соответственно мы ему не препятствовали, он сел в автомобиль и уехал”.

Виктор Кононенко заявил, что сегодня написал заявление о слежке и передал его в Печерское райуправление полиции.

Ранее генерал-лейтенант, бывший заместитель главы Службы безопасности Украины, депутат из фракции “Европейской Солидарности” в Киевсовете Виктор Кононенко рассказал, что в Украине происходит усиление позиций России благодаря продвижению ее агентуры и лояльных к себе людей. Однако ситуация коренным образом изменится после смерти Путина.