Народный депутат Гео Лерос сделал мем из видео, на котором бывший глава ОПУ Андрей Богдан ударил животное и пресс-конференции нынешнего руководителя администрации президента Андрея Ермака.

Нарезку видео Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook.

Народный депутат Гео Лерос, который, как утверждают источники #Букв, является приближенным к Андрею Богдану, опубликовал видео нарезку из кадров, где Богдан в зоопарке бьет животное и называет его “Казлина ты дурна” и кадров из пресс-конференции Андрея Ермака.

“Шо ты, Нічібто? Скоро по-второму кругу придётся пойти”, – подписа Лерос видео.

Напомним, бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан издевался над козой в Киевском зоопарке.