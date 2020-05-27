Нарезку видео Гео Лерос опубликовал на своей странице в Facebook.
Народный депутат Гео Лерос, который, как утверждают источники #Букв, является приближенным к Андрею Богдану, опубликовал видео нарезку из кадров, где Богдан в зоопарке бьет животное и называет его “Казлина ты дурна” и кадров из пресс-конференции Андрея Ермака.
“Шо ты, Нічібто? Скоро по-второму кругу придётся пойти”, – подписа Лерос видео.
Напомним, бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан издевался над козой в Киевском зоопарке.
- Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
- Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
- Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.