Об этом депутат сообщает в своем Telegram-канале.
“Предварительно. Фракция – пятница. Внеочередное – суббота. Ждем официальное подтверждение руководства ВР”, – пишет Качура.
Следует отметить, что ранее депутат Александр Качура уже анонсировал внеочередную сессию украинского парламента, которая должна была состояться в четверг, 26 марта.
Теперь депутат заявляет, что в четверг проведение сессии уже не планируется.
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