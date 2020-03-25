Об этом депутат сообщает в своем Telegram-канале.

“Предварительно. Фракция – пятница. Внеочередное – суббота. Ждем официальное подтверждение руководства ВР”, – пишет Качура.

Следует отметить, что ранее депутат Александр Качура уже анонсировал внеочередную сессию украинского парламента, которая должна была состояться в четверг, 26 марта.

Теперь депутат заявляет, что в четверг проведение сессии уже не планируется.