Отвечая на вопрос журналиста о том, как много “вредных микробов” во фракции, о которых президент Владимир Зеленский говорил на съезде партии две недели назад, Качура заявил, что в отношении главы государства они “все — микробы”.

“Микробы бывают не только вредными, но и полезными. В отношении Зеленского мы все — микробы. Мы не являемся большими политиками, какими некоторые себя возомнили через год. Понятно, что нет рейтинга СН, нет рейтинга Кабмина, есть только рейтинг президента”, — сказал он.

Нардеп подчеркнул, что без Зеленского “не было бы партии “Слуга народа”.

“Те, кто об этом забывают, на мой взгляд, являются микробами”, — считает он.