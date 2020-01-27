Член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук заявила, что вице-президентом ассамблеи стал депутат от "Слуги народа" Александр Мережко.

Об этом она сообщает на своей странице в Facebook.

“Александр – доктор юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, недавно он стал главой комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении, знание специфики этих стран также пригодится при выполнении полномочий в рамках ПАСЕ”, – пишет Кравчук.

Она также добавила, что должность вице-президента является крайне ответственной, поскольку он может подменить президента и главенствовать в ПАСЕ.

Отмечается, что Александр Межерко является доктором юридических наук, специалистом в области международного права.

В данный момент Мережко возглавляет комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины.

При этом также уточняется, что украинский депутат не был выбран вице-президентом ассамблеи путем голосования, а был назначен по квоте.