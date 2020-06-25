Covid-19 Украина

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Депутат объяснила Зеленскому, как бороться с «засранцами», кроме видеообращений

Народный депутат от фракции "Голоса" Юлия Клименко объяснила президенту Владимиру Зеленскому, как бороться с нарушителями весового контроля на дорогах.

Четверг, 25 июня 2020, 14:14

Иллюстративное фото

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“О засранцах. Нет одной волшебной таблетки для решения проблем в Украине. Точка. Все квик-вины закончились много лет назад, остались только “кровь, пот и слезы”. И для борьбы с бедностью и рождения “низкого качества детей” имени Галины Третяковои, и для борьбы за сохранение дорог им. Зеленского. Обе эти проблемы являются хроническими, имеют глубокие метастазы и лечатся долго и комплексно. Но никто напрягаться особо не хочет, поэтому и получаются в результате кругом одни засранцы. Сегодня о перегрузке и разбитых дорогах. Что надо сделать, кроме как начать рукопашную с дальнобойщиками”, – говорится в сообщении.

По словам Клименко, для борьбы с нарушителями весового контроля на дорогах нужно:

  • Создать независимую Национальную комиссию по тарифам на транспорте, которая будет балансировать тарифы на железной дороге, автодорогах, реке, море и т.д., потому что когда поднимаешь тарифы / барьеры на один вид транспорта, другие становятся перегружены. Это то, что сейчас происходит с дорогами.
  • “Убить” коррупцию в “Укрзализныце”, открыть реки, чтобы производители могли везти свой товар не только по дорогам.
  • Сделать “Укртрансбезпеку” в состоянии выполнять свои функции и ловить и штрафовать, а не “обилечивать”, нарушителей.

“У нас сейчас до 200 сотрудников УТБ на 170 тыс. км всех дорог со средней зп 8 тыс грн и закон, который не работает (надо изменения в законы об автомобильных дорогах и автоматических весовых комплексах). Зато есть пару гос органов, которые бьются за функции УТБ до смерти, видимо тоже хотят обилечивать (сплетничают 1 пост дает 200 тыс грн/день)”, – пояснила депутат.

  • Установить максимальное количество автоматических весовых комплексов по дорогам, чтобы инспекторы могли только проверять оборудования и не подходить к грузовикам вообще.
  • Привлечь местные власти и установить одинаковые и прозрачные правила и документы для всех и объяснить их дальнобойщикам.

“Вышенаписанным планом занимаюсь всю неделю: ревизия 1400 поправок в закон о внутренних водных путях (реках) и изменения в закон об автомобильных дорогах (ГВК). Кровь, пот и слезы”, – добавила Клименко.

Напомним, ранее Зеленский записал видеообращение к дальнобойщикам, которые ищут пути для проезда перегруженного транспорта, и назвал их “засранцами”, а также пообещал найти.

  • 17 июня Кабинет Министров поддержал проект распоряжения, согласно которому с 20 июня по 31 августа при температуре воздуха выше 28 градусов движение транспортных средств, фактической массой более 24 тонн, будет ограничено.
Теги: Владимир Зеленский, грузовик, грузовые перевозки, дороги, Клименко

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