Об этом Богуцкая написала на своей странице в Facebook.
“Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира”, – написала Богуцкая.
Ранее народный депутат от фракции “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк назвала китайский атипичный коронавирус “маркетинговым ходом”.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.
- Ранее в Государственной пограничной службы Украины заявили, что будут “визуально наблюдать” за пассажирами из Италии из-за коронавируса.
- Вечером 23 февраля сообщалось о 152 подтвержденных случаях коронавируса в Италии, включая три случая смерти.
- Власти итальянского региона Венето объявили об отмене Венецианского карнавала из-за угрозы распространения коронавируса.