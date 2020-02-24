Народный депутат от фракции "Слуги народа" Лиза Богуцкая назвала новый китайский коронавирус одной из величайших афер мира.

Об этом Богуцкая написала на своей странице в Facebook.

“Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира”, – написала Богуцкая.

Ранее народный депутат от фракции “Слуги народа” Ольга Василевская-Смаглюк назвала китайский атипичный коронавирус “маркетинговым ходом”.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.

Ранее #Буквы рассказывали, что такое коронавирусы, насколько они опасны, что рекомендует делать МОЗ, чтобы обезопасить себя, а также о том, каковы симптомы опасного заболевания.