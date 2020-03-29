Об этом сообщила в Facebook заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук.
“Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции “Слуги народа” Владимир Ватрас”, — написала она.
Согласно информации на сайте Парламента, Ватрас был зарегистрирован на заседании 17 марта, а также принимал участие в голосовании в этот день.
Кравчук заверила, что с 17 марта Ватрас находился на самоизоляции дома и заседание фракции 27 марта не посещал.
“Владимир сейчас находится в Хмельницком, в инфекционной больнице. … Желаю Владимиру скорейшего выздоровления!” — добавила замглавы фракции.
Комментируя состояние Ватраса, Кравчук сообщила, что он находится в больнице с подозрением на пневмонию.
В свою очередь “слуга” Александр Федиенко уточнил, что вневмония — уже поставленный Ватрасу диагноз.
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