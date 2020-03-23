Об этом сообщила народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Ранее Горбенко сообщил, что находится в Александровской больнице Киева с подозрением на коронавирус.

“Сегодня у нашего коллеги, нардепа от “Слуги народа” Руслана Горбенко, выявили коронавирус. Сейчас он находится в Александровской больнице с левосторонним воспалением легких. Надо отметить, Руслан в последний месяц не выезжал за границу, не отдыхал в Куршевеле. То есть мог заразиться только в Украине. Возможно, даже от коллег из других фракций, у которых болезнь была диагностирована ранее. В этом сейчас ведется эпидемиологическое расследование”, – сообщила она.

По ее словам, симптомы у Руслана проявились только 19 марта, поэтому, скорее всего, находясь 17-го на внеочередном заседании Совета, он еще не мог заразить коллег.

“Но круг близких контактов сейчас устанавливает Аппарат Верховной Рады. Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, в который входит Руслан, на заседание в последние 14 дней не собирался. Хочу успокоить всех: фракция не прекращает работу, Парламент будет работать, хотя это будет делать сложнее. Пройдем тесты на вирус. Если нужно – кто-то из нас пойдет в изоляцию. На пленарные заседания будем приходить в защитных средствах”, – отметила Кравчук.

В здании Рады применены беспрецедентные дезинфекционные процедуры.

“Депутаты уже ограничили круг контактов к минимуму, все вопросы, которые возможно решить дистанционно – решаются именно так. Мы сделаем все, чтобы в такой сложной для всей страны ситуации у нас был дееспособный парламент, который будет законодательно обеспечивать борьбу страны с невидимым и коварным врагом. Ко всем и к каждому обращаемся с призывом: берегите себя и оставайтесь дома. Сейчас это – самый действенный способ замедлить распространение болезни”, – подчеркнула нардеп.

Как известно, нардеп Сергей Шахов недавно вернулся из-за границы, после чего у него обнаружили коронавирус COVID-19. До самоизоляции Шахов успел посетить заседание парламентского комитета по вопросам экологической политики.

Таким образом он контактировал с другими депутатами и сотрудниками Верховной Рады.

В связи с этим члены указанного комитета решили уйти на самоизоляцию на 14 дней.

Стоит отметить, что Шахов не посещал заседания согласительного совета в понедельник, 16 марта, и пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 17 марта. С выходных он находится на самоизоляции дома.

Коронавирус COVID-19 заподозрили у еще одного народного депутата Украины – Сергея Вельможного (группа “Довира”).