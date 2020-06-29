31-летний депутат Верховной Рады Александр Санченко от партии "Слуга народа", который раньше работал GR-директором фестиваля Atlas Weekend, записал рэп о законопроекте №3718 "Об основах молодежной политики".

Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.

По его словам, “молодежный закон требует молодежной подачи”, а его рэп “сэкономит время на чтении закона”.

Законопроектом №3718, который был зарегистрирован 23 июня, предлагается снизить возраст молодежи до 29 лет с нынешних 35 лет, создать Украинский молодежный фонд и разветвленную сеть молодежных центров.

В песне Санченко говорится, что в случае принятия законопроекта “ни одно решение для молодежи не будет без молодежи”.

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Санченко родился 11 сентября 1988 года, проживает в Киеве. Он был № 137 в партийном списке партии “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Санченко является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля “Atlas Weekend”.

Согласно данным движения ЧЕСНО, Санченко был помощником депутата Верховной Рады 8 созыва Алексея Скрипника на общественных началах.

Он – председатель Общественного совета при Фонде “ГосМолодежЖилье”, учредитель ООО “Мейн-Стрим” и ОО “Биржа Молодежных Проектов”.

Санченко также является основателем и руководителем конкурса красоты “СтудМисс Украины”.

Кроме того, он указан как эксперт “Реанимационного пакета реформ”.

Ранее Санченко работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского Молодежного Центра, был соинициатором создания “Kyiv Free Wi-Fi” (бесплатный интернет на Крещатике).

Что касается образования, Санченко окончил факультет финансов Международного университета финансов. Получил степень MBA в Международном институте менеджмента по программе “MBA in Public Administration”.