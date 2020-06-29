Видео он опубликовал на своей странице в Facebook.
По его словам, “молодежный закон требует молодежной подачи”, а его рэп “сэкономит время на чтении закона”.
Законопроектом №3718, который был зарегистрирован 23 июня, предлагается снизить возраст молодежи до 29 лет с нынешних 35 лет, создать Украинский молодежный фонд и разветвленную сеть молодежных центров.
В песне Санченко говорится, что в случае принятия законопроекта “ни одно решение для молодежи не будет без молодежи”.
Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, Санченко родился 11 сентября 1988 года, проживает в Киеве. Он был № 137 в партийном списке партии “Слуга народа” на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.
Санченко является директором по правительственным отношениям и корпоративной социальной ответственности (Government relations, GR-коммуникациям) музыкального фестиваля “Atlas Weekend”.
Согласно данным движения ЧЕСНО, Санченко был помощником депутата Верховной Рады 8 созыва Алексея Скрипника на общественных началах.
Он – председатель Общественного совета при Фонде “ГосМолодежЖилье”, учредитель ООО “Мейн-Стрим” и ОО “Биржа Молодежных Проектов”.
Санченко также является основателем и руководителем конкурса красоты “СтудМисс Украины”.
Кроме того, он указан как эксперт “Реанимационного пакета реформ”.
Ранее Санченко работал заместителем начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского Молодежного Центра, был соинициатором создания “Kyiv Free Wi-Fi” (бесплатный интернет на Крещатике).
Что касается образования, Санченко окончил факультет финансов Международного университета финансов. Получил степень MBA в Международном институте менеджмента по программе “MBA in Public Administration”.
- Напомним, ранее Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети “очень низкого качества”.
- “Слуга народа”, заявившая о детях “низкого качества”, назвала реакцию общества “буллингом”.