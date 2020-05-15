Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев обратился к Президенту Владимиру Зеленскому по поводу расследования покушения на него, в результате которого погиб трехлетний сын.

Обращение он опубликовал в Facebook.

“Я обращаюсь к нашему Президенту – я готов предоставить вам всю информацию, которую удалось собрать за это время. Поверьте, ее достаточно, чтобы остановить беспредел, который сейчас творится, и предотвратить новые убийства”, – заявил Соболев.

Также депутат отметил, что не знает, кто покрывает заказчиков покушения на него и причастных к смерти сына, но убежден, что они понесут заслуженное наказание.

1 декабря в центре Киева, на перекрестке улиц Тарасовской и Льва Толстого, неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover Вячеслава Соболева. В салоне находился его ребенок, мальчик трех лет, который умер в машине скорой помощи от полученных травм.

Правоохранители Киева задержали двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его трехлетнего сына Александра.

Одному из задержанных по подозрению в убийстве трехлетнего сына депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева всего 18 лет.