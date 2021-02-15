Константин Богатов, депутат Киевского горсовета от партии "Голос", подрался со стендапером и сценаристом-соведущим "Телебачення Торонто" Владом Капицей из-за нецензурной лексики в выступлении его коллеги.

Об этом в Facebook рассказал сам побитый стендапер.

Инцидент имел место 14 февраля во время первого выступления Капицы в рамках стендап-тура по Украине. Он проходил в зале кинотеатра “Братислава” на Оболони.

По словам стендапера, о присутствии депутата Богатова на его выступлении организаторы оповестили заранее.

“Ко мне подошла госпожа админ Елена и сказала: “Сегодня на вашем выступлении будет уважаемый человек”. Из фразы “уважаемый человек” я сразу понял, что Елена — классическая напуганная женщина, особенно после слов: “Это я вам говорю просто чтобы вы тоже знали”, — рассказывает Капица.

В начале выступления тот самый “уважаемый человек” начал вести себя агрессивно из-за того, что услышал нецензурную лексику в выступлении другого стендапера — Дмитрия Полищука — выступавшего на разогреве. Так эти события описывает Капица:

“Стендап начался. Дима Полищук выступает где-то третью минуту. Люди смеются, я стою кайфую, опершись на повышение у выхода из зала. Тут вижу, что мужчину, который визуально выделяется по возрасту, начинает что-то беспокоить, он двигается туда-сюда и в какой-то момент встает и начинает бормотать “Остановите! Что тут? Как такое может быть? Какие матюки? Ану, где свет?”. А я стою, опершись на щиток, который контролирует свет в зале”.

Далее стендапер пересказывает диалог с политиком, во время которого последний пытается выяснить, почему во время выступления употребляют брань, а его убеждают в том, что об этом предупреждали перед шоу. Но объяснения вызывают у депутата еще больше возмущений, и он прибегает к физическому насилию.

“После этого он бьет меня по лицу, попутно цепляя телефон, которым я снимал его. Телефон вылетает, видео выключается, но часть сохраняется. Затем я блокирую следующий удар, ловлю его и отталкиваю. Это буквально было за секунд 20. От стремительности эскалации конфликта я п***л (удивился — ред.), конечно”, — рассказывает стендапер.

В результате стендапер получил царапины и синяки, его очки были сломаны. До приезда полиции агрессивного депутата удерживали зрители. Впрочем, после того, как Богатова вывели из зала, он пытался попасть туда повторно — уже тогда, когда выступал Капица.

“Дима довыступал, объявил меня. Я вышел и вижу, что в зал снова зашел мужчина, но буквально через секунд 5 сотрудник полиции с энциклопедическим “не провоцируйте” вывел его самостоятельно”, — пишет Капица.

Как вел себя Богатов в тот вечер, можно увидеть на видеороликах, снятых стендапером:

Сам депутат пока ситуацию не комментирует. Вместо того с публичным заявлением выступили его коллеги.

Депутаты “Голоса” в Киевсовете, которых во фракции кроме Богатова восемь, назвали его поведение недопустимым и извинились перед Капицей.

“Партия “Голос” считает недопустимым поведение нашего депутата в КГС Константина Богатова. Считаем инцидент, который произошел в Арт-центре “Братислава” вечером 14 февраля позорным. Мы осуждаем высказывания и действия депутата Богатова. Искренне извиняемся лично перед стендапером Владом Капицей. И теми, кто стал свидетелем недопустимых высказываний и действий во время концерта. Подобное поведение Константина Богатова несовместимо с ценностями партии “Голос”, — пишут на странице “Голос. Киев”.

Депутаты уверяют, что на ближайшем собрании фракции “Голоса” в Киевсовете и сборах Киевской городской территориальной организации партии дадут оценку действиям Богатова.