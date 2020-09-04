Сегодня во время заседания Верховной Рады депутат от фракции "Оппозиционного платформы - За життя" Николай Скорик расставлял за коллег карточки нардепов.

Об этом сообщают #Буквы.

Так, на видео, которое снял фотокорреспондент #Букв видно, что депутат держит стопку карточек, а затем начинает расставлять их в слоты коллег по фракции. Скорик успел расставить 13 карточек.

Стоит отметить, что сегодня во время голосования депутат от “ОПЗЖ” Наталья Королевская не голосовала, однако это сделала ее карточка, поэтому в Раде возник скандал.