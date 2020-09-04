Об этом сообщают #Буквы.
Так, на видео, которое снял фотокорреспондент #Букв видно, что депутат держит стопку карточек, а затем начинает расставлять их в слоты коллег по фракции. Скорик успел расставить 13 карточек.
Стоит отметить, что сегодня во время голосования депутат от “ОПЗЖ” Наталья Королевская не голосовала, однако это сделала ее карточка, поэтому в Раде возник скандал.
- Ранее движение “Честно” зафиксировало первый с момента принятия закона об уголовной ответственности за “кнопкодавство” факт неличного голосования в Раде.