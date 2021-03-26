Депутат от "Европейской Солидарности" Владимир Арьев подал обращение к главе Офиса президента Андрею Ермаку с требованием предоставить информацию об обстоятельствах появления демонтированных дверей с Банковой в эфире телеканала "1+1".

Копию обращения депутат опубликовал в Facebook.

Как сообщалось ранее, 25 марта на эфир ток-шоу “Право на власть” на телеканале “1+1” принесли двери Офиса президента, которые были повреждены во время акции протеста на Банковой 20 марта.

Начиная эфир ведущая Наталья Мосейчук заявила, что ей “стоило больших усилий притащить сюда этот атрибут”, однако каким образом демонтированные двери оказались в студии телеканала разъяснено не было. С этим вопросам в Офис президента обратился депутат Арьев.

В обращении он отметил, что здание Офиса президента находится на балансе Госуправления делами и охраняется Управлением госохраны.

Арьев спросил название компании, которая демонтировала и привезла двери в студию, сколько стоила перевозка и кто ее оплатил. Также депутат спросил, где сейчас находятся эти двери, и запросил документы касающиеся ответственного хранения объекта в момент его пребывания за пределами охраняемой территории Офиса.

Ответ на это обращение депутат пообещал опубликовать после его поступления.

Напомним, двери, которые появились в эфире телеканала, были демонтированы 21 марта. Причиной стало их повреждения во время акции протеста 20 марта.

Акция под Офисом президент 20 марта: что известно

20 марта, в день рождения заключенного активиста Сергея Стерненко, под Офисом президента в Киеве состоялась акция протеста “Не слышишь? Увидишь”. Во время акции участники бросали файеры, петарды и шумовые гранаты, облили здание Офиса краской и оставили на ее стенах надписи (“Лох”, “Аваков черт”, “Свободу политзаключенным”, “1312”, “ACAB” и т.д.). Кроме этого, протестующие разбили стекло в дверях здания ОПУ, подожгли табличку с надписью “Президент Украины” и входные двери. Правоохранители открыли уголовное производство.

Здание ОП уже все еще отмывают от надписей “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На это, по предварительным оценкам экспертов Офиса, нужно как минимум 2 млн гривен.

21-23 марта полицейские объявили о подозрениях в хулиганстве 5 учасникам акции. Это:

лидер движения “Гонор” Сергей Филимонов ;

; представитель ГО “Гонор” Олексей Белковский ;

; ветеран АТО, писатель, сооснователь издания “Дом Химер” Владислав Гранецкий-Стафийчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активист и лидер ОО “Невідомий патріот” Евгений Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 марта подозрение также получил активист, глава общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Роман Ратушный. Он убежден, что это — заказ Офиса президента.

24 марта Печерский райсуд избрал меру пресечения активисту, лидеру ОО “Невідомий патріот” Евгению Строканю. Его отправили под домашний арест.

По словам Строканя, полицейские выследили его для вручения подозрения, когда он двигался от Печерского суда, где проходила акция в поддержку другого фигуранта дела об акции под ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда тоже отправили под домашний арест.