Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий сообщил, что из-за COVID-19 его легкие поражены на 50%.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Княжицкий рассказал, что переболел COVID-19.

“У меня сегодня победа! Важная. Выписывают из больницы. COVID-19”, – написал он.

По словам Княжицкого, он неделю находился на самоизоляции во Львове, затем отправился в Киев, где был госпитализирован.

Политик добавил, что болел COVID-19 в форме на грани средней и тяжелой, но отметил, что в больнице было много молодых и людей среднего возраста в очень тяжелом состоянии.

“Поражение легких по заключению КТ – 50%. Это много … Говорят, легкие будут восстанавливаться три месяца, но никто не знает. Большинство моих знакомых болели легко. У меня форма на грани средней и тяжелой. Но здесь, в больнице, много молодых людей, людей среднего возраста, которые в очень тяжелом состоянии”, – написал нардеп.

Он поблагодарил врачей за помощь.

Напомним, о возвращении к полноценной работе сегодня сообщили президент Владимир Зеленский и председатель его Офиса Андрей Ермак. Они оба получили отрицательные тесты на COVID и покинули “Феофания”, где лечились с 12 ноября.