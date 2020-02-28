В Мелитополе Запорожской области во время заседания городского совета народного депутата от фракции "Слуги народа" Владимира Крейденко на руках вынесли из президиума.

Об этом сообщает местное издание “РИА Мелитополь”.

Уточняется, что перед заседанием перед зданием городского совета происходило два пикета.

Аграрии, которые узнали, что на сессию приедет народный депутат Владимир Крейденко, вышли с требованием не допустить продажу украинской земли. На втором пикете собрались сторонники депутата.

Утверждается, что народный депутат Крейденко вместе со своими сторонниками не мог проникнуть в сессионный зал городского совета, однако в конечном итоге все-таки прошел внутрь, сорвав дверь с петель.

После этого народный депутат пытался занять место секретаря городского совета, ведущего заседание.

В результате возникла толкотня и Крейденко в буквальном смысле вынесли из президиума на руках под крики “Ганьба!”

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<noscript><iframe title="Крейденко по столам скачет" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/8e_7REXSjN4?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>