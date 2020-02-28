Об этом сообщает местное издание “РИА Мелитополь”.
Уточняется, что перед заседанием перед зданием городского совета происходило два пикета.
Аграрии, которые узнали, что на сессию приедет народный депутат Владимир Крейденко, вышли с требованием не допустить продажу украинской земли. На втором пикете собрались сторонники депутата.
Утверждается, что народный депутат Крейденко вместе со своими сторонниками не мог проникнуть в сессионный зал городского совета, однако в конечном итоге все-таки прошел внутрь, сорвав дверь с петель.
После этого народный депутат пытался занять место секретаря городского совета, ведущего заседание.
В результате возникла толкотня и Крейденко в буквальном смысле вынесли из президиума на руках под крики “Ганьба!”
- 27 февраля в Жмеринке Винницкой области активисты “Национальных дружин” пытались проникнуть на заседание городского совета и устроили столкновения с правоохранителями. В результате правоохранители задержали 11 лиц. Во время столкновений пострадали 8 полицейских и 4 участника беспорядков.