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Депутатами стали 4 детей нардепов в возрасте до 21 года – «Честно»

По итогам местных выборов 2020 четверо детей народных депутатов действующего созыва Верховной Рады в возрасте до 21 лет (1999 года рождения или моложе) стали депутатами городских и районных советов.

Понедельник, 8 февраля 2021, 14:22

Об этом сообщает движение “Честно”.

Ростислав Солод (ОПЗЖ) стал депутатом Краматорского городского совета, Ирина Арьева (Евросолидарность) – Киевсовета, Дмитрий Копанчук ( “Слуга народа”) – Рудковского городского совета, а Ярослав Вельможный ( “Наш край”) получил мандат депутата Северодонецкого районного совета.

Всего в местные советы были избраны 49 депутатов в возрасте от 18 до 21 года. Не менее двух третей были родственниками политиков или местных чиновников.

Движение “ЧЕСТНО” исследовало, кто из молодых депутатов местных советов получил мандат и при этом является родственником известного политика.

19-летний новоизбранный депутат Краматорского городского совета от ОПЗЖ Ростислав Солод – сын двух нардепов нынешнего созыва, которые также представляют ОПЗЖ. Его мать – нардеп четырех созывов Наталия Королевская, отец – нардеп двух последних созывов Рады Юрий Солод.

Фото: “Честно”

Депутатом Киевского городского совета от ЕС стала Ярина Арьева – дочь нардепа четырех созывов (от “Нашей Украины” и “ЕС”), бывшего главы украинской делегации в ПАСЕ Владимира Арьева. Кандидат получила 2761 голос (57,8% квоты) и стала одной из двух депутаток – родственников политиков в возрастной группе 18-21 год, которые прошли в совет несмотря на непроходимое место в списке. В Киевсовете она вошла в комиссию по вопросам здравоохранения и социальной политики.

Мать Ирины Арьевой – журналистка и телеведущая, автор программ на телеканале “Прямой” Наталья Фицич.

Фото: Facebook-страница Наталки Фицич

20-летний Дмитрий Копанчук стал депутатом Рудковского городского совета (Львовская область). Он является сыном нардепа действующего созыва ВРУ Елены Копанчук. В своем округе кандидат набрал 0 голосов. Он попал в совет благодаря высокому месту в едином списке партии (№ 2).

Фото: “Честно”

21-летний безработный Ярослав Вельможный стал депутатом Северодонецкого районного совета (Луганская область) от партии “Наш край”. Его отец – нардеп Сергей Вельможный, который попал в Раду в 2019 году как самовыдвиженец. На момент выборов был советником председателя благотворительной организации “Фонд Сергея Шахова” и членом партии “Наш край”. Позже вошел в группу “Доверие”.

Сергей Вельможный (второй слева) на партийной конференции в Рубежном. Фото: “Опора”.

Как сообщалось, 8 августа 2020 ЦИК установила невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, определив их перечни. Таким образом первые местные выборы 25 октября 2020 в указанных территориальных общинах не были проведены.

  • 29 ноября в Черновцах повторно проголосовали на выборах городского головы.
  • 22 ноября, состоялось повторное голосование на выборах глав городских территориальных общин. Причиной для этого стало то, что ни один из кандидатов на должность городского главы не набрал 50% голосов избирателей.
  • 15 ноября в семи городах Украины прошло повторное голосование на местных выборах.
  • 25 октября в Украине начались местные выборы в областные, районные советы и объединенные территориальные общины.
  • Промежуточные и повторные выборы в местные органы власти различных уровней должны поэтапно состояться на 174 избирательных участках в 24 областях Украины, а завершить голосования планируется до конца марта 2021 года.
  • 24 января в Украине прошли повторные местные выборы в 13 областях.
Теги: Верховная Рада, місцеві вибори 2020, местные выборы, ЧЕСНО

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