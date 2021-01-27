Об этом сообщает пресс-служба “ЕС“.

Речь идет о законопроектах №№4645, 4646 и 4647. Инициативы, изложенные в законопроектах, направлены на реализацию плана по борьбе с эпидемией, озвученного пятым президентом и лидером партии Петром Порошенко.

В “ЕС” отмечают, что вакцинация, согласно заявлениям, должна начаться в феврале, но немало вопросов еще не решены.

“Бронирование вакцин, их регистрация, закупка, подготовка кампании вакцинации, логистика в регионах. Все эти стадии провалены. Мы только слышим новости, теории, обещания”, — отметила депутат “ЕС” Мария Ионова.

Представленный представителями политсилы законопроект №4345 “О внесении изменений в Закон Украины “О защите населения от инфекционных болезней”(относительно особенностей организации государственной вакцинации граждан от заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19)” предлагает установить, что правительство должно:

разработать Национальную программу иммунизации граждан от заболевания коронавирусной болезнью (COVID-19) с учетом установленной приоритетности вакцинации для всех групп граждан и профессиональных групп риска;

утвердить критерии приоритетности — первыми должны вакцинироваться медработники, военнослужащие; пожилые люди; работники учреждений образования и социальной сферы; завершить вакцинацию этих социальных групп необходимо до 1 сентября 2021;

предусмотреть в государственном бюджете на приобретение вакцины не менее 15 млрд грн (сейчас выделено 2,6 млрд);

установить и контролировать предельные цены для товаров и услуг противоэпидемического назначения, в частности, вакцин и тестов.

Также предлагается запретить ввоз, распространение и реализацию в Украине вакцины, разработанной или произведенной на территории или с участием государства, признанного в установленном порядке государством-агрессором.

“Пусть наконец Зеленский и его правительство четко заявят, что не будут закупать ни российскую вакцину, ни российский газ от страны-агрессора”, — заявила на брифинге депутат “ЕС” Мария Ионова.

Законопроектом №4647 предлагается установить уголовную ответственность за аферы с вакциной, нарушение порядка вакцинации, использование в коммерческих целях вакцин и тестов, приобретенных за бюджетные средства.

За эти преступные действия предлагается накладывать штраф от 17 до 51 тысяч гривен, арест на срок до 6 месяцев, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет. За те же действия, совершенные представителем власти, повторно или по предварительному сговору группой лиц, — наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

Законопроект №4646 предусматривает предоставление в 2021 и 2022 годах налоговой скидки на расходы по диагностике и тестированию COVID-19, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для лечения.

Также депутаты выступают за проведение всеобщего тестирования, установки качественного контроля за соблюдением самоизоляции заболевшими и бесплатное лечение тех, кто нуждался в госпитализации.

“Вопрос всеобщего тестирования абсолютно реально провести в течение месяца. Таким образом мы остановим распространение вируса, и не надо тогда держать всю страну в локдауне, не надо изолировать всю страну”, — отмечает Ионова.