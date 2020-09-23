Депутаты от "Европейской Солидарности" не будут голосовать за земельные вопросы, которые стоят в повестке дня последнего заседания Киевсовета.

Об этом идет речь в заявлении нардепов, опубликованном в Facebook.

По словам депутатов, на ближайшем пленарном заседании Киевского городского совета в повестку дня внесен ряд земельных вопросов. Эти вопросы, по их мнению, ставят под угрозу уничтожения семи исторических зданий в городе.

“Депутаты, которые представляют “Европейскую Солидарность” в Киевсовете, не будут голосовать за это решение, поскольку нашим приоритетом является защита культурного наследия Киева. Мы считаем, что все земельные решения должен принимать уже новый Киевсовет”, — говорится в заявлении.

Народные избранники призвали депутатов других фракций поддержать эту позицию.

Вероятно, речь идет о 7 зданиях по таким адресам:

Ильенко, 30 (Особняк Баккалинского, 1901 год);

Гончара, 71 (Дом Осипа Родина, 1882 год, авторства Владимира Николаева);

Ярославская, 8 (Усадебный жилой дом Лунева, 1880 год);

Ярославов вал, 296 (Доходный дом, 1897 год, архитектор М. Гарденин);

Боричев ток, 20/4 (Мещанский дом, 1830 год);

Лукьяновская, 29А (Послевонный сталинский классицизм, 1950 год, архитектор П. Дубровский);

Аллы Горской, 6 (Районные детские ясли №106, 1937 год, постконструктивизм архитектора Сластионова).

По словам активистов “Мапа Реновації”, есть угроза, что по решению Киевсовета эти объекты культурного наследия будут снесены для строительства многоэтажек.

На утро 24 сентября активисты запланировали акцию протеста “Спаси и сохрани”, целью которой является призвать власти воздержаться от принятия решений по этим объектам.