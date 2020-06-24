Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины.
В частности, в среднем за 9 месяцев работы один депутат “ЕС” выступил в Раде 48 раз. В списке ТОП-20 спикеров Парламента – 5 депутатов “ЕС”. Основным спикером от фракции является Нина Южанина.
На втором месте депутаты “Батькивщины” – 47 выступлений. Чаще всего от политической силы выступает Вадим Ивченко.
У депутатов ОПЗЖ в среднем 39 выступлений. Основной спикер – Нестор Шуфрич. У депутатов “Голоса” в среднем 38 выступлений. Главный спикер – Ярослав Железняк.
Меньше всего в Раде выступают депутаты монобольшинства. В среднем один депутат “Слуги народа” за 9 месяцев работы выступил только 10 раз. Лидер по количеству выступлений – Николай Сольский.
Среди ТОП-20 спикеров парламента:
1. Н. Шуфрич (ОПЗЖ) – 328 выступлений за 9 месяцев работы
2. Н. Сольский (Слуга народа) – 295
3. Д. Гетманцев (Слуга народа) – 204
4. Т. Батенко (За майбутне) – 190
5. А. Колтунович (ОПЗЖ) – 186
6. Н. Южанина (ЕС) – 181
7. А. Гончаренко (ЕС) – 170
8. И. Геращенко (ЕС) – 166
9. В. Ивченко (Батькивщина) – 151
10. Н. Королевская (ОПЗЖ) – 151
11. М. Папиев (ОПЗЖ) – 149
12. Д. Монастырский (Слуга народа) – 148
13. Р. Князевич (ЕС) – 137
14. С. Власенко (Батькивщина) – 132
15. С. Шахов (Довира) – 123
16. Я. Железняк (Голос) – 119
17. М. Княжицкий (ЕС) – 101
18. И. Крулько (Батькивщина) – 99
19. С. Кальченко (Слуга народа) – 98
20. М. Цимбалюк (Батькивщина) – 96.
“Как ни парадоксально, но “Слуга народа” – наиболее молчаливая фракция Верховной Рады. Разница в активности между монобольшинством и другими парламентскими фракциями – впечатляющая. Депутаты “Слуги народа” выступают в 4-5 раз реже, чем их коллеги из “ЕС”, “Батькивщины”, “ОПЗЖ” и “Голоса”. Главная причина этого – отсутствие опыта и надлежащего профессионального уровня у ряда депутатов этой фракции. Именно поэтому многие из них вынуждены самоустраняться от сложной работы по рассмотрению законопроектов и обсуждения поправок”, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.
- Народные депутаты от фракций “Европейской Солидарности” и “Слуги народа” стали лидерами по посещаемости внеочередных заседаний Верховной Рады во время карантина.