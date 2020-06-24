Среди фракций Парламента больше всех в Раде выступают народные депутаты "Европейской Солидарности", а меньше всех народные избранники от "Слуги народа".

Об этом сообщила пресс-служба Комитета избирателей Украины.

В частности, в среднем за 9 месяцев работы один депутат “ЕС” выступил в Раде 48 раз. В списке ТОП-20 спикеров Парламента – 5 депутатов “ЕС”. Основным спикером от фракции является Нина Южанина.

На втором месте депутаты “Батькивщины” – 47 выступлений. Чаще всего от политической силы выступает Вадим Ивченко.

У депутатов ОПЗЖ в среднем 39 выступлений. Основной спикер – Нестор Шуфрич. У депутатов “Голоса” в среднем 38 выступлений. Главный спикер – Ярослав Железняк.

Меньше всего в Раде выступают депутаты монобольшинства. В среднем один депутат “Слуги народа” за 9 месяцев работы выступил только 10 раз. Лидер по количеству выступлений – Николай Сольский.

Среди ТОП-20 спикеров парламента:

1. Н. Шуфрич (ОПЗЖ) – 328 выступлений за 9 месяцев работы

2. Н. Сольский (Слуга народа) – 295

3. Д. Гетманцев (Слуга народа) – 204

4. Т. Батенко (За майбутне) – 190

5. А. Колтунович (ОПЗЖ) – 186

6. Н. Южанина (ЕС) – 181

7. А. Гончаренко (ЕС) – 170

8. И. Геращенко (ЕС) – 166

9. В. Ивченко (Батькивщина) – 151

10. Н. Королевская (ОПЗЖ) – 151

11. М. Папиев (ОПЗЖ) – 149

12. Д. Монастырский (Слуга народа) – 148

13. Р. Князевич (ЕС) – 137

14. С. Власенко (Батькивщина) – 132

15. С. Шахов (Довира) – 123

16. Я. Железняк (Голос) – 119

17. М. Княжицкий (ЕС) – 101

18. И. Крулько (Батькивщина) – 99

19. С. Кальченко (Слуга народа) – 98

20. М. Цимбалюк (Батькивщина) – 96.

“Как ни парадоксально, но “Слуга народа” – наиболее молчаливая фракция Верховной Рады. Разница в активности между монобольшинством и другими парламентскими фракциями – впечатляющая. Депутаты “Слуги народа” выступают в 4-5 раз реже, чем их коллеги из “ЕС”, “Батькивщины”, “ОПЗЖ” и “Голоса”. Главная причина этого – отсутствие опыта и надлежащего профессионального уровня у ряда депутатов этой фракции. Именно поэтому многие из них вынуждены самоустраняться от сложной работы по рассмотрению законопроектов и обсуждения поправок”, – отметил глава КИУ Алексей Кошель.