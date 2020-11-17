Депутаты из фракции "Европейской Солидарности" обратились в Национальное антикоррупционное бюро Украины относительно нецелевого использования средств коронавирусного фонда.

Об этом сообщили в пресс-службе политсилы.

По мнению нардепов, распорядителем бюджетных средств — должностными лицами Кабинета Министров Украины — совершено нецелевое использование бюджетных средств и расходы из бюджета без установленных бюджетных назначений и вопреки закону “О государственном бюджете 2020 года”.

“Это свидетельствует о том, что в действиях отдельных должностных лиц Кабинета Министров Украины есть признаки состава уголовного преступления предусмотренного частью 2 статьи 210 Уголовного кодекса Украины”, — отметила нардеп София Федина.

В связи с этим нардепы фракции обратились в НАБУ.