Письмо написали депутаты Виола фон Крамон, Михаэль Галера и Раса Юкнявичене.
Депутаты обратились к главе “Слуги народа” Давиду Арахамии и напомнили об обещании бороться с коррупцией в Украине и установить мир на Донбассе.
“В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предсказал “Украину своей мечты”, где “учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки”. Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия”, – говорится в письме.
Авторы письма отметили, что не могут не видеть, как некоторые члены “Слуги народа” распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП.
Также евродепутаты напомнили о скандальной попытке избрать руководителя САП комиссией, “которая не имеет значительного антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и общественного авторитета”.
“В отчете Комиссии 2020 года четко указано, что украинская сторона должна “обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных институтов и избегать политизации работы всех правоохранительных органов. В частности, обратить внимание на постоянные беспокойства о независимости и целостности САП, в том числе путем обеспечения надежной процедуры отбора следующего руководителя САП”, – написали депутаты Европарламента.
Они заявили, что все это чревато лишением макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.
Евродепутаты напомнили и о рисках потери безвиза, но уточнили, что это будет касаться отдельных украинских политиков и олигархов, а не граждан.
“Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС – но все же мы оставляем за собой право накладывать конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности”, – пишут депутаты.
Авторы отметили, что в партии “Слуга народа” есть несколько десятков “плохих яблок”, но в целом в Европарламенте видят политсилу как “площадку для энергичных, умных и честных законотовроцев”.
- Ранее сообщалось, что глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия отказался комментировать заявления евродепутатов по поводу угроз поддержки Украины со стороны ЕС и МВФ, назвав их “слухами”.
- 17 сентября на заседании Верховной Рады народные депутаты с третьей попытки приняли постановление о назначении конкурсной комиссии по избранию руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры.
- В Европарламенте заявили об угрозе для безвизового режима с Украиной в связи с проблемной процедурой отбора руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Также там поставили под сомнение поддержку Украины со стороный Европейского союза и Международного валютного фонда.