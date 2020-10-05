Депутаты Европарламента написали открытое письмо главе фракции "Слуги народа" Давиду Арахамии, в котором предупредили украинских политиков и олигархов, ответственных за сворачивание реформ, о рисках для безвизового режима и финансовой помощи со стороны ЕС.

Письмо написали депутаты Виола фон Крамон, Михаэль Галера и Раса Юкнявичене.

Депутаты обратились к главе “Слуги народа” Давиду Арахамии и напомнили об обещании бороться с коррупцией в Украине и установить мир на Донбассе.

“В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предсказал “Украину своей мечты”, где “учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники реальные тюремные сроки”. Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия”, – говорится в письме.

Авторы письма отметили, что не могут не видеть, как некоторые члены “Слуги народа” распространяют кремлевскую дезинформацию, координируя хорошо организованные нападения на независимые учреждения, такие как НБУ, НАБУ и САП.

Также евродепутаты напомнили о скандальной попытке избрать руководителя САП комиссией, “которая не имеет значительного антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и общественного авторитета”.

“В отчете Комиссии 2020 года четко указано, что украинская сторона должна “обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных институтов и избегать политизации работы всех правоохранительных органов. В частности, обратить внимание на постоянные беспокойства о независимости и целостности САП, в том числе путем обеспечения надежной процедуры отбора следующего руководителя САП”, – написали депутаты Европарламента.

Они заявили, что все это чревато лишением макрофинансовой помощи в размере 1,2 миллиарда евро.

Евродепутаты напомнили и о рисках потери безвиза, но уточнили, что это будет касаться отдельных украинских политиков и олигархов, а не граждан.

“Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС – но все же мы оставляем за собой право накладывать конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей частной незаконной деятельности”, – пишут депутаты.

Авторы отметили, что в партии “Слуга народа” есть несколько десятков “плохих яблок”, но в целом в Европарламенте видят политсилу как “площадку для энергичных, умных и честных законотовроцев”.