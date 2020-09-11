35 депутатов от Интергруппы Европейского парламента по правам ЛГБТИ призвала правительство и полицию Украины гарантировать защиту для будущих маршей равенства в Харькове и Запорожье.

Об этом идет речь в официальном письме.

“Ситуация с контрпротестами против ЛГБТИ, которые часто носят насильственный характер, к сожалению, не нова для Украины, и поэтому реакция полиции должна быть быстрой, эффективной и достаточной”, — говорится в письме, направленном украинским властям в пятницу депутатами Европарламента.

В то же время депутаты отметили, что Kyiv Pride стал крупнейшим в Восточной Европе мероприятием и является поводом для празднования среди движения за равенство ЛГБТИ в Европе.

Политики призвали украинские власти обеспечить хорошо подготовленную, эффективную и достаточную защиту правозащитников и участников маршей равенства в Харькове и Запорожье и обеспечить эффективное соблюдение их прав на мирные собрания.