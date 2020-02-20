Депутаты Новосанжарского поселкового совета обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру здравоохранения Зоряне Скалецкой, министру внутренних дел Украины Арсену Авакову и народному депутату Украины Константину Касаю с заявлением о том, что не могут принять эвакуированных из Китая украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Новосанжарского поселкового совета.

Депутаты отмечают, что для больных коронавирусом или тех, кто контактировал с такими людьми, должна быть создана база, которая отвечает нормам противоэпидемического режима на уровне государства. Но в Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом.

По их словам, медицинский центр “Новые Санжары” находится в жилом массиве поселка, в котором нет ни одного условия для пребывания карантинного типа, ведь нет ни изоляторов, ни боксов, надлежащей вентиляционной системы, чтобы была проведена изоляция. Кроме того, канализационная система подключена к централизованной канализационной системы поселка, которая вытекает на открытые поля фильтрации в селе Зачепиловка.

В связи с этим они требуют от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры по недопустимости размещения на территории Новосанжарского поселкового совета, в частности, в Медицинском центре “Новые Санжары” Национальной гвардии Украины людей, эвакуированных из Китая.

“Учитывая мнение общественности поселка, мы, депутаты Новосанжарского поселкового совета, с целью недопущения проникновения и распространения инфекции коронавируса COVID-19 на территории поселка Новые Санжары, учитывая отсутствие специализированного учреждения здравоохранения, предназначенного для временной изоляции потенциально инфицированных (карантина ), категорически против размещения эвакуированных граждан Украины и иностранцев из города Ухань (провинция Хубэй, Китай) в неприспособленном заведении Медицинский центр “Новые Санжары” Национальной гвардии Украины”, – заявляют они.

Стоит отметить, что 2019-nCoV является возбудителем респираторного заболевания и может передаваться от человека к человеку, но при тесном контакте с инфицированным пациентом.

Считается, что основным путем заражения вирусом являются кашель зараженного человека. По данным издания Science Alert, новым путем передачи китайского коронавируса может стать диарея.