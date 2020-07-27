Комитет избирателей Украины проанализировал участие депутатов парламентских фракций и групп в голосованиях Верховной Рады в июле 2020 года.

Об этом сообщила пресслужба КВУ.

Антилидерами по участию в голосованиях стали депутаты “Оппозиционной платформы – За життя”. За месяц депутаты ОПЗЖ приняли участие лишь в 53% голосований, то есть пропустили каждое второе голосование.

Среди депутатов ОПЗЖ, которые почти не голосовали в июле Сергей Ларин (проголосовал дважды, принял участие в 0,32% голосований), Тарас Козак (0,32%), Вадим Рабинович (1%), Вадим Столар (1%), Юрий Бойко (3%), Сергей Левочкин (4%), Юлия Левочкина (5%), Александр Фельдман (8%), Игорь Абрамович (9%). В общем девять народных депутатов ОПЗЖ пропустили 90% голосований.

Также низкие показатели у депутатов группы “За муйбутне”. В среднем один депутат этой политсилы принял участие в 61% голосований.

Депутаты ВО “Батькивщина” в среднем приняли участие в 71% голосований, депутаты “Голоса” – в 72%. Высокие результаты у депутатов “Европейской Солидарности” – 74% и группы “Довира” – 75%.

“Слуги народа” приняли участие в 85% голосований. Однако отдельные депутаты монобольшинства пропустили значительное количество голосований. В частности: Александр Дубинский принял участие лишь в 5% голосований, Игорь Фрис – в 11%, Анастасия Ляшенко – в 29%, Сергей Нагорняк – в 30%, Ольга Василевская-Смаглюк – в 32%.

Как и в июне, в июле только один народный депутат принял участие в 100% голосований Совета – Александр Бакумов.

Всего в июле состоялось 634 голосования, что является самым высоким показателем за последние месяцы. Депутаты приняли изменения в Избирательный кодекс, назначили очередные местные выборы, избрали нового главу Национального банка и изменили количество районов.