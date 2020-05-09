Народные депутаты от фракции "Оппозиционная платформа - За життя" в День победы над нацизмом во Второй мировой войне проехались по Киеву на советских автомобилях.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, народные избранники ехали на автомобилях ГАЗ – 21, ГАЗ – 69, ГАЗ-67 и ГАЗ “Победа” с маркировкой “С Днем Победы”.

В автомобиле находились основатель “ОПЗЖ” Юрий Бойко, глава партии Виктор Медведчук и другие депутаты.

Напомним, в Киеве в парке Вечной Славы проходит акция, посвященная Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне. Вход в парк ограничен, поэтому там образовались очереди и скопления людей. Для возложения цветов их пропускают маленькими группами.