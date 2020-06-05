Народные депутаты Украины сегодня на заседании создали Временную специальную комиссию Верховной Рады по вопросам защиты прав инвесторов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Соответствующее решение поддержали 319 народных избранников.

Целью создания ВСК является обеспечение формирования и реализации государственной политики по вопросам создания условий для инвестиционной деятельности в Украине и защиты прав и свобод инвесторов, в частности:

осуществление сбора и анализа информации о случаях нарушения прав бизнеса органами государственной власти Украины, в том числе, которые носят системный характер;

осуществление анализа существующего состояния инвестиционной привлекательности Украины и выявление факторов, препятствующих ее улучшению;

осуществление анализа уровня законодательной защиты прав и свобод бизнеса и обеспечения подготовки предложений о внесении изменений в законодательные акты относительно усиления защиты прав бизнеса, с целью создания условий для развития инвестиционной деятельности в малый и средний бизнес в Украине;

оперативное, в пределах полномочий, реагирование на случаи нарушения прав бизнеса со стороны представителей государственной власти и органов местного самоуправления;

разработка изменений в законодательство, расширение парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами, сотрудничества с органами местного самоуправления для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций в регионах Украины.

В состав Временной специальной комиссии вошли депутаты от фракции “Слуги народа”: Красов Алексей, Костин Андрей, Наталуха Дмитрий, Неклюдов Владлен, Михайлюк Галина, Ионушас Сергей, Культенко Артем; от фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Абрамович Игорь, от фракции “Батькивщина” Николаенко Андрей, от депутатской группы “За майбутне” Билозир Лариса и от группы “Довира” Хорват Роберт.