Об этом сообщает корреспондент #Букв.
Соответствующее решение поддержали 319 народных избранников.
Целью создания ВСК является обеспечение формирования и реализации государственной политики по вопросам создания условий для инвестиционной деятельности в Украине и защиты прав и свобод инвесторов, в частности:
- осуществление сбора и анализа информации о случаях нарушения прав бизнеса органами государственной власти Украины, в том числе, которые носят системный характер;
- осуществление анализа существующего состояния инвестиционной привлекательности Украины и выявление факторов, препятствующих ее улучшению;
- осуществление анализа уровня законодательной защиты прав и свобод бизнеса и обеспечения подготовки предложений о внесении изменений в законодательные акты относительно усиления защиты прав бизнеса, с целью создания условий для развития инвестиционной деятельности в малый и средний бизнес в Украине;
- оперативное, в пределах полномочий, реагирование на случаи нарушения прав бизнеса со стороны представителей государственной власти и органов местного самоуправления;
- разработка изменений в законодательство, расширение парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами, сотрудничества с органами местного самоуправления для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций в регионах Украины.
В состав Временной специальной комиссии вошли депутаты от фракции “Слуги народа”: Красов Алексей, Костин Андрей, Наталуха Дмитрий, Неклюдов Владлен, Михайлюк Галина, Ионушас Сергей, Культенко Артем; от фракции “Оппозиционная платформа – За життя” Абрамович Игорь, от фракции “Батькивщина” Николаенко Андрей, от депутатской группы “За майбутне” Билозир Лариса и от группы “Довира” Хорват Роберт.
- Ранее парламентская фракция “Европейской Солидарности” обратилась к руководству Верховной Рады с просьбой включить в повестку дня постановление о создании временной следственной комиссии (ВСК) по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.