Верховна Рада України сьогодні на позачерговому засіданні схвалила в першому читанні законопроєкт, яким запроваджується державно-приватне партнерство у дорожній галузі.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Зокрема, за документ № 5090 проголосували 275 нардепів.

У пояснювальній записці зазначається, що внесення змін та доповнень до Бюджетного кодексу України необхідно з метою практичної реалізації Закону України “Про концесію” та вдосконаленого Закону України “Про державно-приватне партнерство” у таких сферах державно-приватного партнерства як будівництво автомобільних доріг.

Документом, зокрема, пропонується:

запровадження права взяття довгострокових зобов’язань у рамках ДПП розпорядниками бюджетних коштів, які є державними партнерами (концесієдавцями) відповідно до договору, укладеного в рамках ДПП, у тому концесійного договору;

встановлення вимог щодо загального щорічного обсягу довгострокових зобов’язань в рамках ДПП (концесії);

встановлення вимог щодо загального щорічного обсягу довгострокових зобов’язань в рамках ДПП (концесії); передбачення спрямування коштів Державного дорожнього фонду на здійснення плати за експлуатаційну готовність автомобільних доріг загального користування державного значення, побудованих в рамках виконання договору, укладеного в рамках ДПП, у тому числі концесійного договору;

врегулювання сплати концесійних платежів.

“Запропоновані зміни до Бюджетного кодексу України надаватимуть впевненості приватним партерам (концесіонерам) у виконанні державою своїх зобов’язань та функціонуванні механізму державно-приватного партнерства (концесії). Своєю чергою, інвестовані кошти в реалізацію масштабних проєктів на умовах ДПП, у тому числі концесії, сприятимуть модернізації існуючої та створенню нової інфраструктури України у соціальній, транспортній, енергетичній, житлово-комунальній сферах та наданню якісних послуг для населення”, – зазначили автори законопроєкту.