Соответствующий документ “Программа мероприятий депутатской фракции партии “Слуга народа” #Буквам предоставил народный депутат от партии “Слуга народа”.
Так, депутатов зовут 24 августа на Софийскую площадь в Киеве, где будут проходить торжества по случаю Дня Независимости Украины.
В программе мероприятий на 24 августа отмечается, что попасть на торжества можно по именным приглашениям. Допуск будет проходить с 8:10.
Внизу красным шрифтом написано, что присутствие депутатов является обязательным.
“Присутствие народных депутатов на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины является обязательным и находится на личном контроле у президента Украины”, – говорится в программе.
25 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады инициированная президентом Владимиром Зеленским. Внизу красным шрифтом тоже написано, что присутствие депутатов является обязательным.
“Присутствие народных депутатов на внеочередной сессии является обязательным и находится на личном контроле у президента Украины”, – говорится в программе.
- Президент Владимир Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию “Слуга народа” на местных выборах.