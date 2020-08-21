Офис президента Украины требует обязательного присутствия всех народных депутатов от партии "Слуга народа" на торжественных мероприятиях ко Дню Независимости Украины и на внеочередной сессии Верховной Рады.

Соответствующий документ “Программа мероприятий депутатской фракции партии “Слуга народа” #Буквам предоставил народный депутат от партии “Слуга народа”.

Так, депутатов зовут 24 августа на Софийскую площадь в Киеве, где будут проходить торжества по случаю Дня Независимости Украины.

В программе мероприятий на 24 августа отмечается, что попасть на торжества можно по именным приглашениям. Допуск будет проходить с 8:10.

Внизу красным шрифтом написано, что присутствие депутатов является обязательным.

“Присутствие народных депутатов на торжественном мероприятии ко Дню Независимости Украины является обязательным и находится на личном контроле у ​​президента Украины”, – говорится в программе.

25 августа состоится внеочередная сессия Верховной Рады инициированная президентом Владимиром Зеленским. Внизу красным шрифтом тоже написано, что присутствие депутатов является обязательным.

“Присутствие народных депутатов на внеочередной сессии является обязательным и находится на личном контроле у ​​президента Украины”, – говорится в программе.