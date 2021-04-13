Депутатка парламенту Молдови про викрадення Чауса: в республіці жити небезпечно

Про це вона заявила в ефірі програми Dreptul la Replica, повідомляє молдовський ресурс Point.

“Це акт тероризму серед білого дня, коли ніхто нічого не знає, всі мовчать, пані Мая Санду мовчить, ніби нічого не було. Ми маємо визнати, що в Молдові жити небезпечно. Прокуратура вам загрожує, викрадають людей. Ким би він не був, ми не знаємо, винна людина чи ні, це не в нашій компетенції, тим більше що він іноземний громадянин”, – зазначила депутатка.

За її словами, цей скандал може привести до погіршення відносин з Україною.

“Те, що компетентні органи, передусім Служба інформації й безпеки, у цій ситуації нічого не знають, викликає багато питань. Сподіваюся, що на цей випадок проллють світло, і ми дізнаємося, хто до нього причетний”, – сказала Марина Таубер.