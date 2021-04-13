Депутатка парламенту Молдови про викрадення Чауса: в республіці жити небезпечно

Про це вона заявила в ефірі програми Dreptul la Replica, повідомляє молдовський ресурс Point.
“Це акт тероризму серед білого дня, коли ніхто нічого не знає, всі мовчать, пані Мая Санду мовчить, ніби нічого не було. Ми маємо визнати, що в Молдові жити небезпечно. Прокуратура вам загрожує, викрадають людей. Ким би він не був, ми не знаємо, винна людина чи ні, це не в нашій компетенції, тим більше що він іноземний громадянин”, – зазначила депутатка.
За її словами, цей скандал може привести до погіршення відносин з Україною.
“Те, що компетентні органи, передусім Служба інформації й безпеки, у цій ситуації нічого не знають, викликає багато питань. Сподіваюся, що на цей випадок проллють світло, і ми дізнаємося, хто до нього причетний”, – сказала Марина Таубер.
Викрадення Чауса
3 квітня адвокат Чауса Юліан Балан розповів, що його клієнта викрала група невідомих озброєних чоловіків. На це відреагувала президентка Молдови Мая Санду.
Також було опубліковано відео, на якому, як передбачається, зафіксовано момент викрадення. Згодом ЗМІ Молдови із посиланням на Telegram-канал “Індекс”, що наближений до молдавських соціалістів, заявили, що Чауса вивезли до України автівкою Toyota RAV 4, яка, як заявлено, належить посольству України.
Потім той самий канал повідомив, що нібито за кермом Toyota RAV 4 був військовий аташе посольства Сергій Сметанюк, мандат якого сплинув 9 квітня.
Детальніше про обставини викрадення і можливих причетних — у матеріалі #Букв.
Реакція Молдови на викрадення Чауса
Джерела #Букв в Офісі президента стверджують, що Санду намагалася зв’язатися з Володимиром Зеленським, але на дзвінки президентки Молдови кілька разів просто не відповіли.
9 квітня Парламент Молдови схвалив створення слідчої комісії для встановлення обставин викрадення українського екссудді Миколи Чауса. До комісії увійшли 9 депутатів від усіх парламентських фракцій. Її створення підтримали більшість депутатів парламенту.
Спершу пропонувалося передбачити термін роботи комісії на 60 днів, але депутати в результаті скоротили його до 30 днів. Після цього комісія має надати результати розслідування в парламенті Молдови.
До завдань комісії входитимуть: аналіз дій компетентних органів Молдови при розслідуванні інциденту з викраденням Чауса; з’ясування обставин викрадення; виявлення прогалин у законодавстві і пропозиція поправок до чинних законів (для запобігання подібних випадків у майбутньому).
Молдовські депутати розповіли #Буквам, що бачать “багато незрозумілих моментів” у викраденні Чауса і хочуть встановити, як він опинився в Молдові.
Хто такий Чаус?
Микола Чаус — екссуддя Дніпровського райсуду Києва, відомий тим, що ухвалював рішення проти Автомайдану і підлягав люстрації, але люстрований не був.
9 серпня 2016 року детективи НАБУ зловили Миколу Чауса на хабарі в $150 тисяч. На місці передачі хабаря вилучили скляну банку, куди суддя сховав гроші. Суддю не затримали, оскільки згідно з Конституцією у нього був суддівський імунітет.
Вища рада правосуддя 28 листопада 2017 року звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду Києва. У жовтні того ж року Інтерпол оголосив Чауса в розшук.
Відтоді він знаходився в Молдові. 11 липня президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти екстрадиції Миколи Чауса.