Про це розповідають #Букви.
Сумка Arli з верхніми ручками зроблена із чорної шкіри і має віскозну підкладку. Сумка прикрашена золотистою фурнітурою.
Фото: #Букви
Ціна на виріб на різних інтернет-сайтах коливається від 2200 до 2500 євро.
Раніше повідомлялося, що народна депутатка Ірина Борзова, яка прийшла в Раду у кофтинці від Dolce&Gabbana та з сумкою Salvatore Ferragamo. Після того, як журналісти опублікували фото у Facebook, депутатка у коментарях заперечила, що річ належить дорогому бренду.
- Раніше #Букви у своєму матеріалі розповідали, що носять депутатки на роботу, яким брендам віддають перевагу і скільки це коштує.