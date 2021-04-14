Народна депутатка від "Опозиційної платформи - За життя" Антоніна Славицька прийшла у сесійну залу із брендовою сумкою від Gucci.

Про це розповідають #Букви.

Сумка Arli з верхніми ручками зроблена із чорної шкіри і має віскозну підкладку. Сумка прикрашена золотистою фурнітурою.

Фото: #Букви

Ціна на виріб на різних інтернет-сайтах коливається від 2200 до 2500 євро.

Раніше повідомлялося, що народна депутатка Ірина Борзова, яка прийшла в Раду у кофтинці від Dolce&Gabbana та з сумкою Salvatore Ferragamo. Після того, як журналісти опублікували фото у Facebook, депутатка у коментарях заперечила, що річ належить дорогому бренду.