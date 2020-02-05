Об этом Кравчук сообщает на своей странице в Facebook.
“Вы уже знаете, что “Слуга народа” организовывает постоянный учебный центр на базе центра “Парковый”. С марта начнутся учебные программы по законодательной работе и медиа-тренинги”, – пишет она.
Уточняется, что на этот раз студентами станут не только народные депутаты.
“15-16 февраля мы проведем тренинг для глав ОТГ (объединенных территориальных громад – Ред.) и депутатов местных советов на тему децентрализации”, – пишет Кравчук.
По ее словам, на обучение приглашены 470 депутатов местных советов и 24 главы ОТГ, выбранные от “Слуги народа”.
- 29 июля в трускавецком пятизвездночном отеле “Риксос” стартовала школа для будущих народных депутатов партии Зеленского “Слуга народа”. Окончилось обучение 4 августа.
- Стандартный двухместный номер в отеле “Риксос” обошелся “слугам народа” в 28700 грн за неделю. Забронировать номер на эту неделю в отеле “Риксос” было невозможно, так как свободных мест не было.
- Ранее сообщалось, что недельное обучение для новоизбранных народных депутатов в Трускавце обошлось партии “Слуга народа” в 10 миллионов гривен.