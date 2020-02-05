Об этом Кравчук сообщает на своей странице в Facebook.

“Вы уже знаете, что “Слуга народа” организовывает постоянный учебный центр на базе центра “Парковый”. С марта начнутся учебные программы по законодательной работе и медиа-тренинги”, – пишет она.

Уточняется, что на этот раз студентами станут не только народные депутаты.

“15-16 февраля мы проведем тренинг для глав ОТГ (объединенных территориальных громад – Ред.) и депутатов местных советов на тему децентрализации”, – пишет Кравчук.

По ее словам, на обучение приглашены 470 депутатов местных советов и 24 главы ОТГ, выбранные от “Слуги народа”.