В Верховной Раде Украины народные депутаты заблокировали трибуну во время рассмотрения законопроекта о рынке земли.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

После 30-минутного перерыва Рада продолжила рассматривать законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель.

Нардепы от “Оппозционной платформы – За життя” заявили, что в зале нет 226 депутатов, поэтому нельзя проводить заседание. После этого они заблокировали трибуну.

Первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук приостановил рассмотрение поправок.

“В зале должно присутствовать 226 депутатов. По факту нас чуть больше 100 человек, по карточкам – 209. Даже это – недостаточное количество. Стефанчук пока прервал заседание, но мы требуем перестать топтаться по Конституции и соблюдать закон”, – сообщил нардеп от партии “Европейская Солидарность” Алексей Гончаренко.

В зале присутствуют 178 депутатов “Слуги народа”, 4 – ОПЗЖ, 10 – “Европейская Солидарность”, “Батькивщина” – 0, “За майбутнє” – 1, “Голос” – 6, “Довира” – з, внефракционные – 11.

Оппозиция требовала приостановить рассмотрение законопроекта и заявила о нарушении регламента. Стефанчук ответил, что зарегистрированных в зале – необходимое количество.

Через некоторое время работу Рады разблокировали.