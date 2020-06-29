Об этом сообщает издание “Big Kyiv”.
Депутаты считают, что немотивированные и предвзятые дела против политиков, общественных лидеров и активистов Евромайдана дискредитируют Украину и Главу государства.
Речь идет о пятом президенте Петре Порошенко, активистах Сергее Стерненко и Марусе Звиробий, экс-министре инфраструктуры Владимире Омеляне, депутате фракции “ЕС” в парламенте Софии Федыне, экс-депутате Татьяне Черновол и генерале Дмитрие Марченко.
Во вторник, 30 июня, депутаты Киевсовета (Тарас Криворучко, Георгий Ясинский, Вадим Сторожук, Владислав Турец, Наталья Маслова, Максим Конобас) представят свой план действий противодействия политическим преследованиями в стране. Брифинг состоится в 9:30 у центрального входа в мэрию по адресу ул. Крещатик, 36.
- Ранее в Европейском парламенте выразили обеспокоенность по поводу криминальных производств в отношении лидера “Европейской солидарности” Петра Порошенко.
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- Адвокат Назар Черный в статье для #Букв рассказал, за что хотят посадить пятого президента Украины Петра Порошенко и каковы перспективы открытых против него производств.