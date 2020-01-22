Об этом #Буквам сообщил один из депутатов Верховной Рады.
Собеседник издания отметил, что состояние здоровья нардепа ухудшилось после начала работы в Верховной Раде Украины.
Депутат также напомнил, что во время заседания Верховной Рады в декабре фотографы издания засняли, как Николай Стефанчук спит прямо во время голосования, и отметил, что так сказалось состояние здоровья.
Депутат від "Слуги Народу" спить під час засідання Ради🤷♂
Я не сплю, просто повільно моргаю ©Нардеп від Слуга Народу Микола Стефанчук цілу ніч працював над законопроєктами (але це не точно), а в Раді стомився та вирішив трішечки відпочити.Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAExKufgCLV1h2gTx2g
Gepostet von Букви am Dienstag, 3. Dezember 2019
Дату госпитализации депутат не уточнил. В пресс-службе партии не стали комментировать этот факт.
- Напомним, в ноябре Верховная Рада Украины проголосовала за досрочное прекращение полномочий народного депутата Ирины Луценко (“Европейская Солидарность”). Ранее она объявила, что уходит из Парламента по состоянию здоровья.
- Предполагалось, что место Луценко в Верховной Раде может занять экс-замминистра энергетики и угольной промышленности Наталья Бойко, которая была под №24 в партийном списке. Однако Бойко отказалась от мандата и место занял бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович, следовавший в списке под №25.
- Избрание Владимира Вятровича народным депутатом Украины оспаривалось в Верховном суде, однако в декабре он принес присягу.