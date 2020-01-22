Народный депутат от "Слуги народа" Николай Стефанчук, младший брат первого заместителя спикера ВРУ Руслана Стефанчука, госпитализирован с инфарктом.

Об этом #Буквам сообщил один из депутатов Верховной Рады.

Собеседник издания отметил, что состояние здоровья нардепа ухудшилось после начала работы в Верховной Раде Украины.

Депутат также напомнил, что во время заседания Верховной Рады в декабре фотографы издания засняли, как Николай Стефанчук спит прямо во время голосования, и отметил, что так сказалось состояние здоровья.

Депутат від "Слуги Народу" спить під час засідання Ради🤷‍♂ Я не сплю, просто повільно моргаю ©Нардеп від Слуга Народу Микола Стефанчук цілу ніч працював над законопроєктами (але це не точно), а в Раді стомився та вирішив трішечки відпочити.Підписуйтесь на #Букви в Telegram: https://t.me/joinchat/AAAAAExKufgCLV1h2gTx2g Gepostet von Букви am Dienstag, 3. Dezember 2019

Дату госпитализации депутат не уточнил. В пресс-службе партии не стали комментировать этот факт.