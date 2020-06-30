Фракция "Европейской Солидарности" в Киевсовете обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с тем, чтобы прекратить политические преследования против пятого президента Петра Порошенко и других активистов.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Мы обеспокоены тем, что сейчас происходит в Украине – это политические преследования, травля, в первую очередь пятого президента Петра Порошенко. Поэтому мы подготовили официальное обращение к Владимиру Зеленскому с целью немедленно прекратить политические преследования волонтеров, общественных активистов, стоявших на основе развития Украины”, – заявили киевские депутаты.

Депутаты Киевсовета подчеркивают, что выборочное правосудие в Украине недопустимо. А политическое преследование волонтеров и бывших военных “выглядит, как откровенная помощь агрессору”.

“Обращение к президенту Украины. Политические события последних месяцев дают серьезные намерения задуматься над тем, каким путем движется Украина. Опросы общественного мнения в Украине демонстрирует опасный тренд – большинство киевлян дезориентированы в политических курсах центральной власти. Политические преследования и расправы над общественными деятелями и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, пассивные действия силовых структур, тотальное доминирование в украинском пространстве пророссийского нарратива – это все свидетельствует о том, что Украина в очередной раз стоит перед большим политическим потрясением. Фактически ежедневно мы наблюдаем, как обесценивается достижения Революции Достоинства, растет армия реваншистов, которые пытаются в короткие сроки переписать историю Украины. Мы обращаем ваше внимание, господин президент, что пассивное отношение, а иногда и попустительство со стороны Офиса Президента этих процессов, ведет Украину к политической, экономической и идеологической капитуляции. Преследования патриотов, волонтеров, военнослужащих, которые с первых дней военной агрессии стали на защиту Украины, выглядит, как откровенная помощь врагу…”

Депутаты “Европейской Солидарности” Киевсовета подчеркивают, что именно при президентстве Петра Порошенко Украина подписала Ассоциацию с Европейским союзом.

В заявлении подчеркивается, что недопустимо политическое преследование активиста Сергея Стерненко, экс-народного депутата Татьяны Черновол, волонтера Маруси Зверобой, бывшего директора Института национальной памяти Владимир Вятровича, народного депутата от “ЕС” Софии Федины, боевого генерала Дмитрия Марченко и экс-министра Владимира Омеляна.

По словам депутатов, мировое сообщество считает, что такие преследования являются дискредитацией действующего президента Украины Зеленского и самой Украины.

Это заявление подготовлено как проект решения, который будет вынесен на ближайшее заседание Киевского городского совета.

Фото: Евгений Краевой, #Буквы