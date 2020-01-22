Депутаты ВРУ посетили Всемирный экономический форум в Давосе за счет "Украинского дома", соучредителем которого является украинский олигарх Виктор Пинчук.

Об этом депутаты сообщили в комментарии “Радио Свобода”.

Как известно, 21 января в Давосе (Швейцария) стартовал Всемирный экономический форум, ключевыми темами которого стали изменения климата, развитие бизнеса в условиях технологических и социальных перемен и многое другое. На мероприятии присутствуют Президент Украины Владимир Зеленский и более 20 народных депутатов.

Корреспондент “Радио Свобода” Власта Лазурь также находится в Давосе. Она распросила народных депутатов о том, кто оплачивает их поездку в Швейцарию — билеты и проживание в Давосе. Часть народных избранников сообщили журналистке, что их поездку финансирует “Украинский дом в Давосе”, соучредителем которого является украинский олигарх Виктор Пинчук.

“За спонсорские средства. Ukrainian House. Это коллаборация нескольких инвестиционных фондов, донорских организаций”, — ответил глава фракции “Слуги народа” Давид Арахамия

На уточняющий вопрос о том, была ли поездке осуществлена за счет Виктора Пинчука, Арахамия ответил утвердительно: “В том числе”.

В то же время лидер фракции подчеркнул, что личных договоренностей о спонсировании поездки у него ни с кем не было.

“Есть много доноров, которые в прозрачной абсолютно форме это делают… У меня нет.. Я даже не знаю теоретически, перед кем у меня могут быть обязательства, понимаете? Шоб было такое, что кто-то конкретный говорит: “Давай я буду тебя спонсировать”… Тогда действительно появляются риски. А когда в таком прозрачном виде это организовано — я не вижу никаких рисков”, — подытожил нардеп.

Народный депутат от “Слуги народа” Елизавета Ясько восприняла вопрос с раздражением и подробно отвечать на него не стала.

“Я ответила. Да, это официальная командировка. Есть официальная информация у нашего руководства. … Я не могу знать все детали свои командировок”, — сказала она.

В то же время некоторые депутаты сообщили, что поездку им пришлось частично оплачивать самостоятельно.

“Частично свои, частично у нас там организация мероприятий происходит за приглашенный фонд”, — сказал нардеп от “Голос” Ярослав Железняк, отметив, что эта поездка будет отображена в декларации.

Депутат от “Голоса” Юлия Клименко также заявила, что поехала за свой счет.

“Я официально отпуск написала и за свой счет поехала, могу показать “корешок”, — подчеркнула она.

По информации нардепа от “Слуги народа” Святослава Юраша, поездка была организована “точно не за бюджетные средства”.

А по словам нардепа от “Слуги народа” Марины Бардиной, эта поездка — официальная командировка, но финансируется за счет “приглашающей стороны”.

При этом “слуге народа” Дмитрию Наталухе, по его словам, приходится жить в Давосе за свой счет, а также самостоятельно оплачивать дорогу.

“Билет — европейский траст, … я сюда прилетел из Брюсселя, где у меня была с ними встреча. Проживания за свой счет, назад буду ехать в ПАСЕ, поэтому билет также за свой счет”, — рассказал он.

А вот его коллега Алексей Жмеренецкий признался, что поехал за счет олигарха Пинчука.

“Выиграл конкурс и за счет фонда поехал”, — сказал он.

На уточнение о том, идет ли речь о фонде Пинчука, нардеп ответил утвердительно.