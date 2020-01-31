Группа из 50 народных избранников обратилась в Конституционный суд с требованием признать неконституционным закон о снятии неприкосновенности народных депутатов Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

“В Конституционный Суд Украины 31 января поступило конституционное представление 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины “О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)” от 3 сентября 2019 № 27-IX”, — говорится в сообщении.

В представлении отмечается, что Верховная Рада приняв оспариваемый закон, “нарушила принципы верховенства права и действовала способом, не предусмотренным Конституцией и законами Украины”.

В частности, авторы представления указали, что в 2018 году КСУ признал законопроект таким, что соответствует трубованиях конституции, высказав предостережение касательно того, что документ должен обеспечить беспрепятственное осуществление депутатами своих полномочий. После работа над документом была продолжена, в августе законопроект был отозван. При этом уже на следующий день он был рекомендован комитетом ВРУ по вопросам правовой политики, как неотложный, в связи с чем решение о доработке законопроекта было отменено, а сам законопроект принят.

На основании этого нардепы требуют от КСУ признать закон таким, что не соответствует Конституции.

“По скольку при принятии Закона Верховная Рада Украины нарушила процедуру рассмотрения и принятия законов, есть основания для признания его неконституционным в соответствии с частью первой статьи 152 Основного Закона Украины”, — говорится в представлении.

Стоит отметить, что большая часть народных депутатов, подписавшие указанное представление, — члены “Оппозиционной платформы — За жизнь”. Вот полный список: