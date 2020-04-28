Народные депутаты из объединения "За ФЛП" просят правительство разрешить работать летним площадкам кафе и ресторанов.

Об этом заместитель главы фракции “Слуги народа” Евгения Кравчук написала на своей странице в Facebook.

“Совместно с коллегами из межфракционного объединения “За ФЛП” обратились к премьер-министру Украины с предложением разрешить функционирование летних площадок в учреждениях общественного питания в условиях карантина”, – пишет она.

По словам Кравчук, большая часть предпринимателей в ресторанном бизнесе продолжают выплачивать зарплаты своим работникам и потому несут серьезные убытки.

Депутаты считают, что летние площадки в заведениях общественного питания можно открыть при соблюдении следующих условий:

– ограничение количества посетителей до 1 человека на 5 м²;

– контроль температуры персонала и посетителей;

– размещение столов на расстоянии не меньше 1,5 м друг от друга;

– за столом может размещаться не больше 3 человек;

– использование только одноразовой посуды;

– дезинфекция предметов, с которыми контактировали посетители.